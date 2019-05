La Junta cancela la solicitud para la concesión de explotación de la mina

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No hay que ser experto en derecho para saber que este expediente era nulo de pleno derecho, ya que ha habido irregularidades desde el principio. Y dejando al margen el tema medioambiental, hay irregularidades a"millones". Todos los cacereños, mejor dicho la mayoría, nos alegramos de la "barrabasada" que se pretendía hacer. ¿OJO! NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA. Detrás de esa "maraña de empresas" hay gente muy poderosa. Pero a los señores políticos que "defienden la mina" se informen de lo que supone una "una mina a cielo abierto" no solo arrasando tododo lo que hay a muchos kilómetros alrededor, sino a nivel de enfermedades.