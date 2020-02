La Junta debe decidir sobre la mina

Todo empezó un 3 de diciembre de 2015. Ese día se publicó la convocatoria del concurso del registro minero de Cerro Milano. Fue el inicio del proceso de la mina de litio en Valdeflores. Desde entonces se suceden periódicamente noticias sin que aún haya nada porque, pese a las decenas de informaciones publicadas, no hay nada, ahora ni siquiera un permiso de investigación dado. Y lo poco que se hizo sobre el terreno, los sondeos con el uso de caminos, ha dado lugar a un expediente sancionador.

Es la Consejería de Transición Ecológica la que debe dar el siguiente paso. Y es en la fase actual del expediente en la que la administración competente en Minas puede dar continuidad al mismo o cerrarlo. La falta de respuesta solo genera una incertidumbre con pronunciamientos en contra o a favor cuando es la administración autonómica la que debe aclarar de una vez si en ese terreno debe o no excavarse una mina de las proporciones que se pretenden.

Lo único que hay ahora son solicitudes de investigación o exploración de los recursos mineros. Puede haber una o tres mil. Se resuelven por orden de presentación y lo que se decida sobre la primera condiciona el acuerdo que se tome sobre las demás. La consejería puede dar el permiso de investigación, que no conlleva la explotación, ese es otro expediente. Pero si concede esa autorización debe explicar por qué permite investigar unos recursos mineros que están en un subsuelo donde el ordenamiento urbanístico de Cáceres no autoriza las actividades extractivas. Estaría autorizando investigar algo que el plan general municipal de urbanismo de la ciudad impide extraer con una mina a cielo abierto.

Dada la trascendencia pública que ha adquirido este proyecto. Es ahora cuando Transición Ecológica debe dejar clara su posición sobre el proyecto. Si autoriza la investigación deberá fundamentar también que los valores ambientales y sociales por los que el ayuntamiento decide proteger el suelo no se sustentan y que pueden ser rebatidos medioambientalmente. Si por el contrario no tiene argumentos para tumbar el plan general municipal de urbanismo, tendrá que resolver que no puede permitir una investigación minera en un suelo donde no puede haber una mina. Y a partir de aquí, que arbitren los tribunales si los afectados de un lado o de otro deciden acudir a ellos, ya hay jurisprudencia.

Si en el subsuelo hay un bien del que se puede beneficiar una ciudad con una importante falta de empleo, tiene sentido su explotación. Pero también lo tiene preservar el terreno porque se trata de un proyecto que modifica un espacio que está pegado a la ciudad. Y esa es la clave: el sitio y la cercanía al casco urbano. La mayoría de los que son de fuera dirán que el proyecto adelante, que no es entendible pararlo. Pero a muchos de los que viven aquí les genera dudas por el temor a que todo se convierta en una operación con un beneficio a corto plazo y que deje el terreno tan destrozado que acabe lastrando el futuro de la ciudad durante décadas.