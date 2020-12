La Junta deja vivo el proyecto aunque por ahora impide la mina

El servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera en Cáceres de la Consejería para la Transición Ecológica ha anunciado este martes la concesión del permiso de investigación minera de 1.329 hectáreas en la Sierra de la Mosca, entre Cáceres y Sierra de Fuentes. La autorización se da a Tecnología Extremeña del Litio, empresa que promueve la excavación de una mina en Valdeflores y una planta para procesar el mineral. Está participada por Infinity Lithium y Valoriza Minería (Sacyr).

Este permiso mantiene vivo el proyecto y permite a la empresa dar un paso y presentar un resultado. Pero en las condiciones con las que se concede no sería posible excavar una mina donde quiere la empresa. La autorización no permite investigar por igual en todo el territorio, en la mayoría del terreno no autoriza que se utilice maquinaria pesada (sondeos mecánicos y calicatas) y no deja porque el Plan General Municipal de urbanismo de Cáceres no autoriza que se hagan actividades extractivas. En resumen: se puede investigar si hay recursos, pero no se puede hacer una excavación.

Entre las zonas donde está restringida la investigación está la que circunda al espacio donde se proyecta la mina. En esta autorización no se decide sobre la investigación de los recursos en el sitio preciso donde se quiere excavar para sacar el litio, eso está aún pendiente de la decisión de la Junta. Con los criterios de la decisión anunciada este martes también se permitirá la investigación en dicho sitio, pero sin poder hacer sondeos mecánicos ni excavar porque el plan de urbanismo tampoco permite que se hagan actividades extractivas en el terreno donde se quiere abrir la mina.

AHORA NO TOCA / No obstante, ahora no toca decidir sobre si se permite o no la excavación, solo se está abordando la investigación, aunque de momento prevalece lo que recoge el plan de urbanismo, que impide la mina. Con autorizaciones anteriores de investigación concedidas por la consejería en la misma zona sí se hicieron calicatas y sondeos con máquinas. Ahora no se podrán hacer.

En una primera valoración este martes, el alcalde, Luis Salaya, interpretó que la autorización de investigación dada ahora por la consejería «pone al proyecto de la mina en un brete difícil de esquivar» porque se está prohibiendo realizar actividades extractivas en los terrenos donde se quiere abrir la mina y en los espacios circundantes. «La Junta ha resuelto cumpliendo la legalidad y no es otra que la gran mayoría del terreno no cumple los requisitos legales para las extracciones», resumió.

David Valls, gerente de Infinity Lithium en España, destacó este martes en un comunicado que la empresa espera obtener ahora el permiso de investigación de las dos cuadrículas donde se proyecta la mina. Y resaltó que se podrá «reanudar la investigación en la zona a fin de seguir cumpliendo los procedimientos legales» para que el proyecto «sea realidad».

El gerente de Infinity admitió que todavía «queda un largo camino por recorrer entre empresa, administración y ciudadanía, pero estamos convencidos de que este es solo el primer paso». Recordó la campaña de comunicación que ha iniciado la empresa para «que puedan despejarse las dudas generadas en torno al proyecto». Este diario preguntó a la empresa cómo afecta a la investigación las restricciones de la Junta en los espacios donde el plan de urbanismo impide las labores extractivas y si esto puede invalidar la ubicación proyectada para la corta, desde la empresa se remitió a este miércoles para una respuesta.

Claves y preguntas de la decisión adoptada por Minas

1. ¿Qué ha autorizado el servicio minero de la Junta en Cáceres?

El servicio de Ordenación Minera en Cáceres de la Consejería para la Transición Ecológica ha autorizado a Tecnología Extremeña del Litio (Infinity Lithium y Valoriza Minería -Sacyr-) que estudie los recursos mineros que hay en 1.329 hectáreas que ocupan gran parte de la sierra de la Mosca y que están entre Cáceres y Sierra de Fuentes. Pero es, a diferencia de otras dadas antes en la misma zona, condicionada y con restricciones. No en todo el territorio se permite el mismo mecanismo de investigación. En casi dos terceras partes de este espacio, que coincide con el más cercano a Cáceres, no se podrá hacer nada que implique una actividad extractiva porque así lo establece el Plan General Municipal de urbanismo de Cáceres. No se podrán ejecutar trabajos con maquinaria pesada (ni sondeos mecánicos ni calicatas como las que se llegaron a realizar en esta misma zona por parte de la empresa). Los trabajos se tienen que limitar a la creación de bases de datos, estudios de teledetección, reconocimientos o estudios geofísicos aeroportados o terrestres en los que no sea preciso el uso de técnicas mineras.

2 ¿Por qué no puede hacer labores extractivas en todo el espacio?

La autorización se ha concedido ciñéndose a lo que se establece para estas 1.329 hectáreas en el Plan General Municipal de urbanismo de Cáceres. En 475 hectáreas la empresa no tiene limitaciones en las labores de investigación, puede hacer sondeos mecánicos y calicatas. Pero en las 854 hectáreas restantes, incluidos los espacios que circundan al enclave donde se proyecta la mina, tiene restricciones, no puede realizar sondeos mecánicos ni calicatas porque el plan de urbanismo en vigor desde 2010 da a este suelo no urbanizable una protección, bien porque los terrenos están dentro de la figura de protección Masa Forestal o porque se encuentran dentro del grado dos de protección de la Montaña, en ambas no están autorizadas por el plan de urbanismo las labores extractivas, lo mismo pasa con el grado 3 de protección de la Montaña. En el grado 1 y en el suelo no urbanizable Dehesa, que están en esta zona, sí se permite la actividad extractiva, pero con la condición de que la distancia a un núcleo urbano sea al menos de 2 kilómetros. Entre los terrenos donde la investigación quedaría restringida y no se podrían realizar sondeos mecánicos ni calicatas están los de la antigua mina de Valdeflores, que es donde se proyecta la mina a cielo abierto.

3 ¿Qué puede pasar a partir de esta autorización de Minas?

Ahora el mismo servicio de la Junta tiene que decidir si autoriza el otro permiso de investigación pedido por la empresa, que afecta a un espacio de menor tamaño, pero que es el enclave donde Tecnología Extremeña del Litio proyecta la mina. La empresa puede hacer su investigación, pero con las limitaciones puestas por la Junta.

Con los resultados sobre los recursos mineros hallados puede pedir la concesión de explotación de los recursos, que es cuando se tendrá que decidir si se permite o no excavar la mina. En ese momento no solo se valorarán las posibilidades mineras del suelo para su explotación, sino también sus valores ambientales y si, como ha pasado ahora, prevalece o no el plan de urbanismo. Si como ahora prevalece, la excavación no será posible.

De momento la Junta pasa el trámite, no niega el permiso de investigación y la empresa mantiene vivo el proyecto. Pero la Junta sí pone condiciones, limitaciones con las que la mina es imposible. La empresa puede investigar pero no excavar, aunque ahora no es cuando se decide si se puede o no excavar la mina, eso tocará decidirlo cuando se aborde la petición de concesión de la explotación.

Tampoco se podrían repetir los sondeos en el enclave de la mina

La Junta tiene aún que decidir sobre el otro permiso de investigación, el que afecta al espacio de la mina

La autorización anunciada este martes por Minas de la Junta de Extremadura es a la solicitud de investigación Ampliación de Valdeflores. Afecta a 45 cuadriculas mineras (1.329 hectáreas) que se extienden por la sierra de la Mosca entre Cáceres y Sierra de Fuentes. Esta autorización para investigar los recursos mineros en estos mismos terrenos ya se concedió en mayo de 2017, pero se anuló por un defecto de forma. El expediente se volvió a someter a información pública en noviembre de 2017 y se presentaron 10.400 alegaciones.

Ahora el servicio de Minas de la Junta tiene que decidir si autoriza el permiso de investigación Valdeflores, que ocupa una extensión de dos cuadrículas, pero que coincide con el espacio donde la empresa promotora proyecta excavar la mina a cielo abierto. Este permiso ya se concedió una vez, fue en octubre de 2016, pero también se anuló por un defecto de forma. En octubre de 2019 volvió a salir a información pública.

Si se aplica el mismo criterio, la Junta también concederá a la promotora de la mina el permiso de investigación de los recursos mineros de las dos cuadrículas donde está proyectada la mina, pero también tendrá que limitar las condiciones de esta investigación, dado que están en terrenos donde el Plan General Municipal de urbanismo de Cáceres no permite las actividades extractivas.

La diferencia ahora con las autorizaciones anteriores es que antes sí se pudieron realizar sondeos mecánicos y calicatas, la empresa promotora los estuvo haciendo en 2017 y en los primeros meses de 2018 hasta que el ayuntamiento precintó los trabajos.

No obstante, por parte de la Consejería para la Transición Ecológica se indicó en un comunicado que la resolución del permiso anunciado este martes «no afecta al procedimiento administrativo abierto sobre las solicitudes de otros permisos de investigación» en este mismo paraje.

El permiso de investigación de las 45 cuadriculas mineras obliga ahora a Tecnología Extremeña del Litio (Infinity Lithium y Sacyr) a «obtener las demás autorizaciones», según se precisó por parte de la consejería, entre éstas las licencias y permisos municipales