La Junta enlaza contratos menores para prestar asistencia técnica a la ronda este

El servicio de apoyo técnico a la dirección de las obras y coordinación de la seguridad en los trabajos de la ronda este se está prestando con contratos menores. Son cinco desde que se adjudicó el primero, el 26 de marzo de 2018. El último que aparece publicado en el registro de contratos menores de la Junta y el único que no ha agotado aún el plazo de ejecución por el que se adjudicó solo afecta a la coordinación de la seguridad y salud y es para varias obras de infraestructuras viarias. Se están enlazando contratos menores, todos por un importe inferior a 13.000 euros, para prestar servicio a una obra que tiene un coste de más de veinte millones y que es la de mayor volumen en ejecución en Cáceres.

La ley de contratos del sector público establece que los contratos menores para prestación de servicios deben ser por un importe inferior a 15.000 euros y no pueden tener una duración superior a un año ni prorrogarse. La Junta recurrió a los contratos menores en la ronda este para no retrasar el inicio de las obras después de que se anulase el primer concurso que se convocó para prestar el servicio de asistencia técnica y coordinación de la seguridad y salud. Los contratos menores eran una solución provisional que se ha prolongado durante más de un año y medio porque el segundo concurso que se ha convocado todavía no se ha resuelto, pese a que se acordase su tramitación urgente, y no se prevé que haya una adjudicación en las próximas semanas.

En ese segundo concurso se cuantifica en 1.038.000 euros el coste de la asistencia técnica a la dirección facultativa de las obras y el control y vigilancia de las mismas. Este servicio se licita en la mayoría de las obras que acomete la administración porque no se cuenta con personal suficiente para dirigir, controlar y vigilar todas las obras. Los cinco contratos menores que aparecen en el registro no llegan a 50.000 euros.

Ninguno de los cinco contraros menores supera el año de duración, pero juntos ya se acercan a los veinticuatro meses. El primer contrato menor de coordinación de seguridad y salud y apoyo técnico al equipo de dirección facultativa se adjudicó el 23 de marzo de 2018 a ETM Ingeniería por un importe de 8.396 euros. El segundo se resolvió el 10 de octubre de 2018 a favor de Lacer Ingeniería por un valor de 6.193 euros. El tercero se adjudicó el 21 de diciembre de ese año a Ahilar Ingeniería por 12.853 euros. El cuarto fue para TXT Ingeniería por 11.700 euros, este contrato se adjudicó el 23 de abril de 2019 con un plazo de ejecución de cuatro meses y es el último que aparece en el registro de contratos menores referido al apoyo técnico a la dirección facultativa. El quinto contrato, que se resolvió el 22 de agosto de 2019, es por 9.350 euros y para las labores de coordinación de seguridad. Su plazo es de cuatro meses y acaba antes de final de año.

RECURSO / El segundo concurso llegó a tener una propuesta de adjudicación el pasado verano a favor de dos utes para cada uno de su tramos o lotes, algunas de las empresas que participan en estas uniones temporales ya han realizado el servicio que se licita con los contratos menores. Pero las dos utes han sido excluidas y se está pendiente de que la Consejería de Movilidad resuelva el concurso, una decisión que depende de un «dictamen de la Abogacía General», según se informó ayer desde la consejería, que añadió que se optó por los contratos menores «para garanizar la continuidad de las obras», remitiendo al registro de la Junta para conocer las adjudicatarias de los mismos. Las utes ya han presentado recursos especiales en materia de contratación y los pueden volver a presentar una vez que se fomalice la adjudicación.