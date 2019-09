La Junta mantendrá cerrado el servicio de Cirugía Vascular, que se deriva a Badajoz

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Aunque suene raro, esto es una buena noticia para nuestra ciudad. Me parece una buena decisión del nuevo gerente (la primera, eso sí). Prefiero mil veces que me opere el peor Vascular de Badajoz, a que lo haga cualquiera de estos dos figuras que quedan aquí. Lo que deberían hacer es cerrar por completo el servicio, y abrirlo cuando se pueda con cirujanos de garantías, y no con dos "señores" que aglutinan infinidad de reclamaciones en los últimos años.