La Junta no expedientará a los MIR por sus declaraciones

La Junta de Extremadura anuncia que no expedientará a los Médico Interno Residentes (MIR) por sus declaraciones. Las medidas disciplinarias iban a tomarse porque el Ejecutivo autonómico entendía que lo denunciado sobre el funcionamiento de las Urgencias podría haber creado una alarma social injustificada. En concreto se referían a que de las mismas se había dado a entender que no existía neonatólogo ni pediatra de guardia. En realidad nunca denunciaron eso, sino que en las Urgencias pediátricas no existe un médico adjunto permanente, sino que este servicio está atendido por residentes de primer y segundo año. "Una vez que los propios MIR reconocieron que sí lo había, se produce el cambio sustancial en las relaciones y se emprende la vía del diálogo y decae la vía disciplinaria. Era muy importante que quedara claro ante la sociedad cacereña que las Urgencias del Complejo Hospitalario tienen un pediatra y un neonatólogo de guardia todos los días, incluidas las tardes y los fines de semana.", afirma la Consejería de Sanidad.

Responsables del área de Salud de Cáceres mantuvieron ayer por la tarde la primera reunión con los residentes para intentar acercar posturas. Por el momento las propuestas que recibieron por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) acerca de una nueva organización de las Urgencias no les han convencido, por lo que mantienen la convocatoria de huelga. Ahora los MIR trasladarán los transmitido por la Junta de Extremadura al resto de sus compañeros (son 150 en total) para valorarlas. Mañana ambas partes mantendrán un nuevo encuentro en el que se espera que se acerquen un poco más las posturas. "Desde la Consejería se considera una reivindicación justa la de los médicos residentes cuando dicen no sentirse bien tutorizados. Por tanto, la gerencia del Área de Salud de Cáceres mantiene abierta la vía del diálogo para solucionar las cosas, ir mejorando su formación especializada y seguir incrementando la calidad de los Servicios de Urgencia del Complejo Hospitalario de Cáceres", señalan desde la Consejería de Sanidad. Por el momento los MIR no han vuelto a pronunciarse.

"Las reivindicaciones tienen un gran componente organizativo que va a solventar el área de Salud pero que en ningún caso afecta a la asistencia, ya que en la entrada de Urgencias la primera atención en triaje la hace un médico de urgencias. La vía del diálogo sigue activada y ojalá ambas partes logren desbloquear la situación y se evite la huelga", insiste el Ejecutivo autonómico.