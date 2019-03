La Junta rechaza el recurso contra el concurso de la fiesta de la primavera

La Comisión Jurídica de Extremadura, órgano que depende de la Junta de Extremadura, ha inadmitido a trámite el recurso interpuesto por la empresa E24H Organización de Eventos contra el pliego de concesión del recinto hípico para celebrar la fiesta de la primavera de 2019, un concurso que convocó el ayuntamiento y al que se ha presentado una única oferta, la de Alo Producciones.

La Comisión Jurídica de Extremadura es el órgano autonómico que resuelve los recursos especiales en materia de contratación que pueden presentar las empresas contra procedimientos de licitación. En este caso, los miembros de la comisión no aceptan el recurso presentado por E24H Organización de Eventos porque el contrato sacado a licitación por el ayuntamiento «no es susceptible de recurso especial por razón de su cuantía --es un contrato de concesión de servicios cuyo valor estimado no alcanzaría el umbral de los tres millones de euros--, con lo cual procede declarar la inadmisión del recurso sin entrar a examinar los demás requisitos de acceso ni los argumentos de fondo aducidos en el mismo», según se detalla en la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura del pasado 7 de marzo. El órgano autonómico no entra en el fondo.

Según explicó ayer el primer teniente de alcalde, Valentín Pacheco, tras la celebración por la mañana de la junta local de gobierno, la comisión considera que la licitación municipal está ajustada a derecho. La fiesta está previsto que se celebre el próximo 11 de abril. Está pendiente que el concurso se adjudique a la única oferta presentada, la de Alo Producciones. Ese mismo día, según comentó ayer Pacheco, la empresa E24H Organización de Eventos tiene previsto organizar otra fiesta de la primavera en el estado Príncipe Felipe.