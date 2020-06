El jurado de Masterchef: ¿Cómo estáis en Cáceres?

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Yo no sé mucho de casi nada, pero con la que está cayendo, me parece negligente por parte de las autoridades competentes, la acumulación de público en la plaza Mayor de Cáceres. Supongo que éste evento ya estaría planeado, como para que sea improvisada la colocación de la gente en la plaza mayor para ver la grabación del programa. Como siempre, Sr. Licerán te has coronado en gestión.