Juventudes Socialistas cree tibia la sentencia contra Luis Acha

Juventudes Socialistas de Cáceres ha lamentado la actuación de Luis Acha, exdirector de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero, «por grabar con una cámara oculta a modelos, algunas de ellas menores de edad. Por hacer que esas chicas, esas mujeres, se sintieran incómodas y por aprovecharse de su situación de poder y condición de adulto y hombre». La agrupación tildó ayer de «cuanto menos deleznable que la fundación haya esperado a que él entregara su dimisión y no cesarlo de sus cargos. Además ha mostrado su disconformidad con la sentencia, «que no llega ni a caracterizarse de digna para ninguna de las víctimas que interpusieron las denuncias. Siendo Acha juzgado por delito continuado contra la intimidad y no por abuso sexual».