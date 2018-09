El juzgado de Cáceres desahucia a la inquilina del local de la plaza de San Jorge

Como a muchos cacereños, me da muchisima pena, que un negocio tan particular, con tanta historia y en un sitio tan nuestro, termine con un desahucio para dárselo como almacén a un bar!! ¿¿¿Perdonaaaa??? Es que no le encuentro la lógica por ningún sitio! y creo que éste es el sentir general de mucha gente… Creo que el Ayuntamiento debería dar explicaciones a respecto para que intentemos entender con “razones objetivas” qué es lo que le ha llevado a tomar esta decisión. Qué expliquen un poco el tema, que yo no he leído en ningún sitio el porqué! Supongo que será tema económico, y que se ha hecho todo en base Ley por supuesto, pero hay maneras y maneras… si por ejemplo era un contrato de renta antigua baja pues se rescinde, y se intenta negociar otro nuevo no? o si esque la fundación va a pagar 5 veces mas por ese trocito y la mujer no podía pues vale… pero se puede intentar negociar una reubicación del negocio en otro sitio no? Es mas bien una cuestión de actitud…de querer pensar que el Ayuntamiento, gobierne quien gobierne, esta para ayudar al ciudadano y no para hundirlo. Que me da una rabia que no puedo que termine así un negocio después de tantos años, dejando a esa mujer sin trabajo, sin alternativa y sin que el TS haya dicho la última palabra… Esa actitud no me representa ni a mi ni a muchos ciudadanos! Pido a quien corresponda transparencia a respecto por favor.