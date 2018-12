El juzgado de Cáceres ordena que se inhabilite a los hosteleros pero no que entren en la cárcel

La titular del Juzgado de lo Penal Número 2 ordena que se ejecute parte de la sentencia por los ruidos de La Madrila. Ayer comunicó a las partes que el fallo ya es firme y dio orden por escrito de que se proceda a la inhabilitación de los condenados pero, por el momento, no decreta su ingreso en prisión. La inhabilitación es parte de la condena e implica no poder dedicarse a la hostelería o a cualquier oficio relacionado con cafeterías, pubs, bares, discotecas, salas de fiesta u otro tipo de establecimientos que cuenten con equipo de reproducción sonora. Al menos cuatro de los hosteleros condenados siguen dedicándose a la hostelería, que además es su principal fuente de ingresos.

En cuanto a la pena de prisión el juzgado deberá ahora enviar a las partes una notificación que decretará la incoación de la ejecutoria penal. A partir de ese momento concederá un plazo de tres días para que los abogados soliciten la suspensión de dicha condena. Lo harán todos. Por una parte los letrados que defienden a los once hosteleros pedirán a la sala que deje sin efecto la pena de cárcel hasta que el Gobierno central resuelva los indultos. Y por otra el abogado que defiende a Carmen Heras y a Carlos Jurado, Emilio Cortés, solicitará que suspenda la pena al haber sido condenados ambos a menos de dos años de prisión. En concreto su condena es de un año y nueve meses de cárcel.

A partir de ahora la mayoría de los abogados defensores presentarán la petición de los indultos. Lo que solicitan es un indulto parcial de la pena, con el objetivo de que la misma se quede solo en dos años de prisión. Cabe recordar que diez de los once hosteleros fueron condenados a dos años y tres meses de cárcel y uno a dos años y nueve meses. Algunos de los letrados ya han presentado la solicitud del indulto ya que la misma se tramita de manera independiente al proceso que se sigue en el juzgado.

INDEMNIZACIONES / Por otro lado, en dicho escrito la jueza requiere también al único hostelero que no ha abonado aún la indemnización que lo haga cuanto antes. Como ya avanzara este diario han pagado diez de los once acusados (los de Barroco, Maquiavelo, Sugar, Submarino, Latino’s, Down, La Bele, La Cuerda y uno de los gestores de Tacones; el que falta es otro de los que se hizo cargo de este último establecimiento, que además es al que más pena de cárcel se le ha impuesto).

Y ordena que el resto de las indemnizaciones que fueron depositadas en el juzgado por los hosteleros se ingresen a los vecinos. Cabe recordar que son catorce los afectados, que recibirán en total cerca de 100.000 euros. Los hosteleros quisieron entregar el dinero lo antes posible para resarcir el daño que les han causado.

Además de los once hosteleros también ordena que se proceda a la inhabilitación de la exalcaldesa, Carmen Heras, y del exconcejal Carlos Jurado, inhabilitados por la sala a ocho años y medio para empleo o cargo de concejal o alcalde. Cabe recordar que Heras ya fue condenada a otros ocho años de inhabilitación por el caso Urban Screens.