El juzgado sigue comunicando la suspensión de las penas a los hosteleros de La Madrila

El Juzgado de lo Penal Número 2 continúa notificando a los hosteleros de La Madrila su decisión de suspender las penas de prisión hasta que el Gobierno resuelva los indultos que han presentado. El último en recibir esta comunicación ha sido uno de los gestores de Maquiavelo (son dos los imputados por los ruidos que emitía este establecimiento y ninguno entrará de momento en prisión).

Con él la juez ya ha notificado esta resolución a siete de los once hosteleros condenados. Además de a los dos de Maquiavelo, a los de Barroco, Down, Latino’s, Tacones (hay dos gestores imputados pero solo se ha notificado la suspensión de la condena a uno de ellos) y Submarino. Faltan por conocer la decisión del juzgado Sugar, La Belle, La Cuerda y el otro responsable de Tacones.

Por su parte la titular del juzgado de lo penal también ha acordado la suspensión de la pena de prisión para la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal Carlos Jurado, ambos condenados a penas inferiores a los dos años de prisión, razón por la que la juez ha decidido dejarla sin efecto.

Los trece condenados (once hosteleros y dos políticos) sí están, no obstante, inhabilitados. En el caso de los empresarios no podrán dedicarse al ejercicio de la hostelería el tiempo que se ha acordado en la sentencia. Heras y Jurado están inhabilitados para cargo o empleo público durante un periodo de ocho años.