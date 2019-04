Rafael Mateos: «La alcaldesa dio un paso al lado y tomé las riendas por responsabilidad con mi partido»

Lo explica con un símil deportivo: «Ya ni estaba en el banquillo, estaba en el vestuario y recién duchado». Ahora ha vuelto a la cancha y dirige al equipo. Desde el 17 de abril, tras haber confirmado semanas antes que no seguiría en el ayuntamiento, es el candidato del PP a la alcaldía en sustitución de Elena Nevado. En noviembre ya se daba por casi seguro que sería el candidato, pero entonces se proclamó a Nevado. Mateos tiene 38 años. Es cacereño. Casado y con tres hijos. Es un ‘hombre de partido’, del PP desde hace casi veinte años, para el que trabaja como abogado y asesor jurídico en la diputación. Un ‘fontanero’ de la formación, que en 2015 pasó a primera línea cuando fue designado portavoz del gobierno municipal.

-¿Le dijeron en noviembre que iba a ser candidato a la alcaldía?

-No, en ningún momento hubo un ofrecimiento en esa fecha.

--Pero entonces todo indicaba que usted sería el candidato del PP a la alcaldía y no Elena Nevado, ¿nadie se lo ofreció?

-Es cierto que soy mediático al ser portavoz del gobierno y que en los rumores estaba mi nombre. Pero no hubo un ofrecimiento.

-¿Qué motivos personales le llevaron hace un mes a decir que no seguía y que no iba a estar en la lista de Elena Nevado?

--Influyen muchas cuestiones. Tengo tres niños muy pequeños y había otras circunstancias que se plantearon en mi familia a finales de año. En diciembre, cuando se designa a Elena Nevado como candidata a la alcaldía, me tomo un periodo de reflexión. Pido al partido un paréntesis porque considero que en la ciudad hay un proyecto político serio y bueno con Nevado al frente. Era un paréntesis en mi actividad política en primera línea porque yo seguía trabajando en el programa.

-Entiendo que con tan poco tiempo esas circunstancias personales no han variado. Entonces, ¿por qué acepta la designación hace una semana?

--El 17 de abril recibí una llamada de José Antonio Monago en la que me plantea la nueva situación que había en el partido y me pide que encabece la lista. Y así también me lo traslada Laureano León. Milito en el PP desde 1999 y siempre he estado a disposición de mi partido.

-¿Qué argumentos y explicación le dan Monago y León?

-Me narran lo que se había producido horas antes y me piden un esfuerzo. Consideré que si la alcaldesa daba un paso al lado había que tomar las riendas por responsabilidad con mi partido y por un compromiso con los vecinos de Cáceres.

-¿Qué había pasado horas antes para que Nevado decidiese no seguir como candidata?

--Es una cuestión que debe responder ella y que ya ha contado. Lo que la lleva a dar un paso al lado es el veto de Cs a su persona.

-Pero conocía ese veto al menos desde diciembre, cuando Cayetano Polo empezó a pregonarlo.

--Pero Polo no es el candidato a la alcaldía. Días antes del miércoles 17 el candidato -Francisco Alcántara- de Cs a la alcaldía hizo unas manifestaciones muy similares a las de Polo y por lo tanto se cerraba cualquier posibilidad de cambio de posición en Cs ante un posible apoyo a la investidura de Elena Nevado.

-Cuesta creer que solo sea ese veto, ¿qué pasó el 16 y 17 de abril para tomar su partido una decisión tan arriesgada de cambiar de candidato a poco más de un mes del 26-M?

--Ocurrió el periodo de reflexión de Elena, que el martes comunica su decisión al presidente regional. A mí se me traslada el miércoles por la mañana a primera hora porque el martes por la tarde-noche estoy procesionando con el cristo del Amparo. Esa noche me llegaron llamadas que no pude atender y el miércoles por la mañana hablo con José Antonio y con Laureano. Es una decisión personal de Elena que se lo plantea a José Antonio porque cree que es lo mejor para el partido.

--¿Influyó en el cambio de candidato la lista que estaba preparando Elena Nevado?

-No, y la prueba es lo que dijo ella el miércoles cuando afirmó que la lista que me acompaña a mí es la lista que podía acompañarla a ella. Al final la lista la hace el candidato con el partido y en ningún caso hay otros condicionantes externos.

-¿Iban a estar en la lista de Nevado María Guardiola, Domingo Expósito, Marisa Caldera y Víctor Bazo?

-Eso lo tendría que responder Elena. Ella dijo el miércoles que sí. Son valores de este equipo de gobierno y estoy convencido de que Elena hubiese contado con ellos.

-Pero la información que llega sobre lo ocurrido es que hubo un desacuerdo por la lista que quería llevar Nevado, que no era potente para un 26-M tan difícil.

-No creo que sea así porque cuando yo me siento a confeccionar la lista el patrón que tomo es el que tenía la propia Elena.

-Nevado habría puesto a Pedro Muriel entre los primeros de la lista, ¿por qué pasa el noveno puesto en su lista?

-Para mí no es determinante el puesto. Yo en las pasadas elecciones iba en el 8 y después fui elegido portavoz. Que vaya en el número nueve no quiere decir que sea menos que el seis.

-¿Que tal es su relación con Elena Nevado?

--Magnífica, de compañeros, una relación de amistad. En diciembre me puse a su disposición para trabajar por ella y ayudarla a alcanzar la alcaldía, al igual que ahora ella se ha puesto a mi disposición.

-¿Y su relación con Alberto Casero y Laureano León?

-Laureano es mi presidente provincial y tengo una magnífica relación de amistad con él. Alberto es un amigo personal, empezamos juntos, yo fui secretario general de Nuevas Generaciones cuando Alberto era el presidente provincial.

-¿Ha incidido esa buena relación que tiene con ambos en su elección como candidato?

-Si soy candidato es primero porque Elena toma una decisión y luego porque los órganos del partido piensan en mí. La relación personal puede haber influido, pero por encima de esto el partido toma las decisiones pensando en el interés general del partido y de la ciudad.

-¿Es León su principal valedor dentro del partido?

-Nunca he tenido pactos con nadie. Dentro del PP, en los 19 años que llevo de militancia, he actuado siempre conforme a mis principios y mis valores. Mi valedor son los afiliados y quienes han respaldado mi candidatura.

--En este proceso de cambio de candidato se ha especulado con que es León el que le lleva a usted a la candidatura a alcalde.

--León es presidente provincial y tiene sus responsabilidades orgánicas en el partido, pero más allá de eso le dedica a Cáceres el mismo tiempo que al resto de municipios de la provincia y por lo tanto no se puede ver ninguna mano rara detrás.

-A usted le ponen de candidato a última hora, ¿se presenta sin la presión de tener que hacerse con la alcaldía ahora o se siente con la obligación de ganar?

-Salimos a ganar y con la obligación y la responsabilidad de conformar un proyecto político solvente que obtenga el respaldo de la mayoría de los cacereños. Cuando asumo un reto y una responsabilidad lo hago con todas las consecuencias.

-¿Seguirá siendo el coordinador del programa electoral?

-Por cuestión de tiempo es imposible. A partir de mi designación le pedí a María Guardiola que liderase esa labor junto al grupo de personas que estaba trabajando conmigo en el programa.

-¿Cuál es su oferta para la ciudad?, ¿qué propone?

-En los últimos 8 años se han sentado las bases del futuro de la ciudad, pero es cierto que Cáceres necesita un nuevo impulso para que el turismo adquiera mayor peso y la empresa y el comercio tengan un papel fundamental. Tenemos que seguir potenciando la cultura. Quiero en definitiva una ciudad en la que haya oportunidades para todos.

-El empleo es la principal necesidad, ¿cómo crear más empleo?, ¿cómo hacer una ciudad más dinámica?, ¿cómo frenar la sensación de que la ciudad está parada?

-Empiezo por el final. Cáceres no está parada, es una ciudad muy viva y que tiene actividad las 24 horas del día. El principal problema es el empleo. Las competencias en empleo no son municipales y lo que tenemos que hacer es, yendo de la mano de la administración autonómica y de la estatal, promover las condiciones para que se genere empleo. Para eso es importante la connivencia de las otras administraciones. Cuando ha habido gobiernos nacional y autonómico del PP, a esta ciudad le ha ido mucho mejor. El empleo lo deben generar las empresas y por tanto promoveremos medidas para que tengan más fácil generar empleo e instalarse.

-¿Por qué pueden hacer a partir de ahora lo que no han hecho en los últimos cuatro años?

--En los últimos años hemos hecho muchas cosas. Pero es cierto que ahora venimos nuevas personas, con nuevas ideas, con un nuevo proyecto político y una nueva forma de hacer las cosas.

-¿Esperan ganar por mayoría?

-Nosotros salimos a ganar por mayoría. Si no lo conseguimos, buscaremos la posibilidad de formar un gobierno estable.

-¿Le ponen de candidato de cara a futuros pactos porque es difícil no llegar a acuerdos con usted?

-El diálogo es vital. En esta legislatura he tenido como portavoz la responsabilidad de buscar acuerdos con los grupos de la oposición y lo hemos conseguido. En cualquier sitio donde esté voy a intentar buscar acuerdos.

-¿Qué tal es su relación con Francisco Alcántara y Cayetano Polo?

-Con Cayetano tengo una relación muy buena. A Francisco Alcántara le he conocido en los últimos meses y tengo una relación cordial con él.

-¿Se ve ya pactando con Cs y Vox?

-Me veo pactando con cualquier grupo municipal que nos garantice la gobernabilidad de la ciudad, el desarrollo de Cáceres y el bienestar de los cacereños.