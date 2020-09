«La mina de litio está en vía muerta»

El Ayuntamiento de Cáceres ha dejado claro este viernes que comparte el criterio de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que este jueves dejó abierta la investigación sobre la mina de litio (se pretende implantar en el paraje de Valdeflores de Cáceres) y que además solicitará información a la Junta de Extremadura sobre el proceso que se lleva a cabo al respecto. Bruselas se manifestó así tras escuchar la comparecencia por videoconferencia de cuatro miembros de la plataforma ciudadana ‘Salvemos la Montaña’. El portavoz municipal, Andrés Licerán, afirma que «para el ayuntamiento cacereño el proyecto está en vía muerta, no tiene posibilidad de solución y nos vamos a seguir oponiendo a él».

Licerán explica que el equipo de Gobierno comparte la misma opinión sobre este yacimiento de litio que ‘Salvemos la Montaña’. «Hemos estado en todo momento en contacto con la plataforma y les respaldamos cuando nos hicieron llegar que querían hacer entender al Parlamento Europeo sus reivindicaciones. Además, hemos enviado a los europarlamentarios socialista las mismas reivindicaciones», señala.

Andrés Licerán también ha aludido a las palabras del experto europeo Peter Handley, director de Eficiencia en los Recursos y Materias Primas de la Comisión Europea, quien destacó el jueves la importancia de que el proyecto de la mina cuente con el beneficio de la opinión pública como condición para salir adelante. «Nosotros lo compartimos, y lo que queda claro es que en Cáceres no existe aprobación pública», sentencia Licerán. El portavoz rubrica que «todo lo sea sumar para que este proyecto no se instalé será bienvenido», y matiza que el equipo de gobierno «seguirá luchando y promocionando cualquier tipo de acción para que la mina no abra jamás en Cáceres».

Por otra parte, los eurodiputados de IU han instado a la Comisión Europea a que aclare si avala el «uso de 3 millones de euros» en el programa MIREU, para «elaborar listados de organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas que se oponen a los proyectos mineros en España».