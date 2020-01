«La música es una bonita manera para poder frenar las injusticias»

En una época en la que el reggaetón domina las listas de Spotify y la atención mediática está puesta en los programas musicales y en el fenómeno Rosalía, sobresalir como artista no es tarea fácil. No obstante, la onubense Marta Soto, que se hizo popular cantando en ‘El Hormiguero’ por recomendación expresa de Alejandro Sanz, presenta este sábado (Gran Teatro, 21.00 horas) ‘Míranos’, una colección de canciones escritas por ella misma. A 2020 le pide trabajo para poder seguir teniendo la ilusión de la música y muchas razones para seguir escribiendo canciones.

--¿Le ha sido fácil acostumbrarse al ritmo de viajes y conciertos que tiene ahora?

--Estar cada día en una ciudad distinta es algo que no veía muy factible y es una cosa que he asimilado mentalmente sobre todo, pero al final miras el lado positivo que es poder estar viajando y conocer lugares que probablemente si no me dedicase a esta profesión no los hubiera conocido.

--¿Qué papel tiene la música en las transformaciones sociales?

--La música es una bonita manera de poder frenar las injusticias y un altavoz muy grande y maravilloso para poder comunicarse con la sociedad.

--¿Cómo influyen los estados de ánimo en la creatividad?

--Sin dejar de lado el arte y la necesidad de contar historias. Desde la alegría se escriben cosas más esperanzadoras, pero cuando uno está en un mal momento es cuando más creativo está. Al final es como la vida misma.

--¿Qué le hace reir?

--El acento de mi madre cuando tardo mucho tiempo en venir a casa, mi perra cuando la saco a pasear y me escondo y ya no estoy (cómo reacciona el animal, su cara), mi sobrino, mis primos, muchas cosas (risas).

--A ver: cuente un chiste.

--José ¿cómo te ha ido la operación de oído? y dice José: ‘Sí’. (carcajadas).

--¿Qué escucha estos días en los que hay tanto ruido ambiental?

--Cada vez que voy a mi pueblo (Punta Umbría), al final me doy cuenta de que en el sur se escucha más flamenco. Tiendo a ponerme este género musical y la verdad es que me gusta conectar con mi tierra de esa manera: escuchando a Arcángel y a Estrella Morente.

--¿Qué le enamora de Cáceres?

-Visité la ciudad y me quedé queriendo volver. Tuve la suerte que una buena amiga es de aquí y me enseñó el casco antiguo. Quedé enamorada. Cuando me perdí por sus calles vi tanta historia, tantos contrastes, gente cantando con su guitarra, eso me encantó. Y por lo bien que se come allí.

--¿Qué saben sus zapatos?

--Mis zapatos saben de mí que soy un desastre y que los dejo tirados en cualquier lado, pero también que tengo muchas ganas de caminar y de cantar.

--Un recuerdo recurrente cuando mira atrás.

--Los primeros videos que grababa en mi habitación.

--Diga un ídolo inevitable.

--Alejandro Sanz.

--Cuente aquel día que se murió de vergüenza.

--El día que en vez de decir habla con propiedad, dije habla con prioridad.

--El grupo más raro de whatsapp que tenga.

--El del amigo invisible con mis amigas, que son un terremoto.

--Tiene que eliminar un aparato tecnológico y decir el motivo.

--Me alejaría del móvil para recuperar el contacto físico, que es lo que nos hace humanos y emocionales.

--¿Solo el amor permite una gran locura?

--Y solo el corazón sabe por qué.