¿La patrona bajará en octubre?

La Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, bajaría a la capital el próximo 20 de octubre, martes, una fecha consensuada por la Real Cofradía con el ayuntamiento y el obispado, según confirmó ayer su mayordomo, Juan Carlos Fernández Rincón. La previsión es que suba de vuelta al santuario el 31, sábado, y que el pregón se celebre el día 8 de ese mismo mes a cargo del humorista Franquete, tal como estaba previsto.

No obstante, no deja de ser un interrogante porque la incertidumbre sigue marcando el calendario, no se sabe cuándo se reducirá la curva ni el momento en el que se podrá retomar la vuelta a la normalidad.

El 20 de octubre sigue siendo un escenario demasiado cercano para que se produzcan concentraciones masivas en Cáceres, pero todo dependerá de la evolución de la pandemia.

Fernández Rincón comentó que se ha elegido el mes de octubre como recuerdo al año 1924, fecha en que la Cacereña Bonita bajó por dos veces a la ciudad, la última precisamente en octubre coincidiendo con la coronación canónica a propósito de su patronazgo sobre la ciudad.

El desfile, tan esperado por los cacereños, se iba a celebrar este martes. No será así, aunque de momento la plataforma digital TuSemanaSanta.com ha pedido a la ciudadanía que a las 18.45 y a las 20.30 horas se entone la jota del Redoble desde los balcones. Además, hará una retransmisión online de años anteriores.