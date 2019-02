«La revisión por problemas de próstata era a los tres meses pero han tardado dos años»

Llevaba un control a través de su médico de Atención Primaria, donde se realizaba análisis rutinarios para controlar los marcadores tumorales de la próstata (lo que se conoce como antígeno prostático específico o sus siglas, PSA). En uno de estos análisis los niveles tumorales de este cacereño (prefiere mantenerse en el anonimato) habían subido más de lo normal por lo que el médico de cabecera decide derivarlo al especialista.

El urólogo le dio cita para el 24 de febrero del 2017 quien, tras realizarle otras pruebas le emplazó para una nueva cita pasados tres meses, para valorar de nuevo los marcadores y decidir entonces si realizar o no otras pruebas. Dicha cita tenía que haberse enviado por correo pero ha tardado dos años en llegar. Y la ha recibido después de que el pasado mes de diciembre pusiera una reclamación tanto en el defensor del paciente como en la gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES), a las que nunca contestaron. El miércoles le llegó la citación, para el 28 de febrero, dos años después de la primera revisión en urología.

En cambio, ante el temor de que lo que tenía pudiera ser un tumor y tras esperar un año a que llegara su cita, decidió recurrir a un seguro privado. Allí, después de varias pruebas y de realizarle una biopsia, le confirmaron el peor de los diagnósticos: tenía un cáncer de próstata. Le operarán en el hospital Clínico de Madrid el próximo 23 de febrero, curiosamente cinco días antes de la cita que tiene con el urólogo en el hospital San Pedro de Alcántara. «Si puedo voy a ir a la consulta, solo para explicarles el tiempo que he tenido que esperar».

De momento el cáncer que le ha sido diagnosticado no tiene mal pronóstico, aunque cree que, de haber recibido su cita a los tres meses, podría haberse diagnosticado antes. «Esto es vergonzoso e inadmisible. La denuncia no la hago para que me adelanten la cita porque afortunadamente puedo costearme un seguro privado, pero no todo el mundo puede. No hay derecho a que suceda esto en Cáceres, el problema es que no tienen urólogos suficientes y pagamos los pacientes», señala.

Este diario preguntó ayer al SES por este caso pero, al cierre de esta edición, no había recibido una respuesta.