«La técnica nos hace ser mejores, la pasión nos hace diferentes»

Su talento se expande y llega más allá de los auditorios españoles. Ayer, tras impartir la lección inaugural del Instituto Javier García Téllez con motivo del Año de la Música, y a punto de emprender vuelo a México, Antonio Luis Suárez, el consolidado director de la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres y del Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia, hablaba con la misma emoción que transmite cuando se sube a la tarima y levanta la batuta.

-¿En qué momento le llega el interés por la música?

-Desde que tengo uso de razón. Mi padre era profesor de conservatorio, saxofonista y director de banda.

-¿Se puede decir que de adolescente iba a conciertos de música clásica antes que a discotecas?

-Se puede decir que con 4 años mi padre ya me llevaba a conciertos. El primero que recuerdo a esa edad fue uno del saxofonista Pedro Iturralde.

-¿En su formación se encontró con profesores que le dijeran que usted valía para esto?

-Normalmente todos los profesores suelen animar con un ‘tú vales para esto’ al alumno que le gusta la música, pero a los 12 años tuve un maestro húngaro que cuando entraba en su clase siempre me decía: ‘El número 2 es el primero de los fracasados’. Ya entonces empecé a ver que en la música siempre tienes que intentar ser el número 1; si no aspiras a eso es muy complicado que puedas sacar algo.

-Ser director de orquesta supone estar al frente de un grupo de personas. ¿Cuál cree que es el secreto para ser un buen líder?

-Tener empatía, los criterios claros y no querer ser más que el resto. Debes ser el líder, pero uno más del grupo. Cuando dirijo orquestas, desde el primer momento cada uno de los músicos sabe cuál es su papel. Si un músico le dice a un músico una vez cómo lo tiene que hacer y no lo hace, la segunda vez lo repite y no lo hace, ya la tercera no se lo digas porque no es que no lo sepa hacer, es que no lo quiere hacer.

-Habla de técnica pero también de emociones. ¿Cuánto hay de cada una para ser buen músico?

-La técnica nos hace ser mejores pero la pasión nos hace diferentes.

-¿Cuánto ha aplicado de su forma de dirigir en los escenarios en su vida personal?

-La vida tiene que trasladarse a todo tu alrededor. Si eres extrovertido, esa versión de ti mismo la puedes aplicar a tus interpretaciones. Pero lo fundamental es ser tú mismo mientras diriges, darle tu impronta dejando claros los parámetros de los autores. La Quinta Sinfonía es la misma partitura tocada en Nueva York, que en Austria, Madrid o Malpartida de Cáceres, lo único que la diferencia es el lugar, el momento y la forma de hacerla.

-¿Le ha dicho alguien que gracias a usted es músico?

-Hay muchos alumnos que me lo han dicho y hoy son profesores de conservatorio. Lo que trata de hacer un docente es intentar por todos los medios sacar profesionales o, al menos, sacar público. En España estamos a falta de buen público, por eso muchas veces los conciertos de música clásica están vacíos porque no estamos creando público. Intentamos sacar profesionales que pueden acabar frustrados, pero dándoles el itinerario correcto podremos crear alumnos que como público tengan un buen criterio.

-Ayer estuvo en el Instituto García Téllez. ¿Creó allí público?

-Fue un privilegio impartir la lección inaugural del curso por el Año de la Música y agradezco sobre todo a Marta, la profesora, que me diera la oportunidad. Fue muy interesante porque les expliqué a los alumnos mi vida, cómo es un músico cuando tiene que alternar el colegio con el conservatorio o con los viajes a Madrid para poder seguir estudiando. Me hicieron muchas preguntas de cómo era esa vida de niño, si salía mucho, qué hacía… Les dije que el que aplaude a un músico aplaude a un esclavo porque en la música hay que estudiar todos los días. Hoy esto es mi pasión y mi sustento, pero llegar hasta aquí ha sido un camino largo y sobre todo agradecido. Haber estudiado siete u ocho horas diarias hace que ahora pueda ser director de un conservatorio, dirigir una banda y orquestas dentro y fuera de España.

-Precisamente se va a México, ¿qué supone para usted?

-En primer lugar una promoción de la música nacional española, supone también un intercambio cultural dado que voy a dirigir a dos orquestas sinfónicas y diferentes tipos de programas. Será este viernes y sábado en el estado de Texcoco, en Ciudad de México. En uno de los conciertos dirigiré a Rubén Simeó, que está considerado uno de los mejores trompetistas del mundo, y en otro, al saxofonista Javier Valero. En enero dirigiré la Sinfónica de Canarias y posteriormente me voy a Armenia.

-De forma resumida, como si fuera un tuit, ¿quiénes han marcado su carrera?

-Mi padre como músico y como profesor, Arturo Sandoval, Esteban Sánchez y Guillermo Alonso Iriarte.

-¿Y como cierre, qué supuso para usted el inolvidable concierto con Los Secretos en 2012?

-Hacer que Los Secretos tocaran con una banda sinfónica era el primer caso que se daba en España. Por eso se grabó y Warner hizo que estuviese entre los 10 discos más vendidos en Hispanoamérica. Ese momento fue un salto evolutivo de la Sinfónica de la Diputación porque a partir de eso y de los Sinfónicos Pop tocaron con Jeanette, con Los Brincos..., y hoy somos la única banda que está en el Libro de Oro de la Música Española. Por tanto, estamos ante un reconocimiento a más de 30 años de trabajo a Antonio Luis Suárez Barquero, mi padre, fundador y director de la banda.