La legislatura de Nevado culmina con 37.000 m² peatonalizados en el centro

Recoge la noticia: «Es un proyecto redactado en la propia casa, que responde a las mejoras de accesibilidad y tránsito peatonal que nos habíamos planteado, cumpliendo con los vecinos», aseguró la líder popular. Efectivamente esta redactado en la propia casa, pero no por ti... y cumpliendo con los vecinos, claro que si, con los vecinos de la calle San Pedro, es decir, tu calle... Esta claro que te quieres ir matando, pero cuidado, que como no te coloques en la Junta lo vas a pasar muy mal, porque no te quedan amigos ni para una pelea...