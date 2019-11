En libertad con cargos el tercer detenido por el crimen de Logrosán

El Juzgado de Logrosán ha dejado en libertad con cargos al tercer detenido por el caso del crimen de Logrosán. La Guardia Civil lo detuvo y lo trasladó ayer por la mañana a los juzgados de esta localidad para que prestara declaración por su presunta implicación en el crimen de Logrosán. Se trata de otro joven amigo del otro detenido y al que se acusa de un delito de encubrimiento. Debe comparecer en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.

Se trata del tercer detenido por el caso, junto a un joven de 20 años y su madre, ambos naturales de Logrosán y que se encuentran en prisión provisional desde el pasado martes. Se les acusa de un posible delito de homicidio por acabar a puñaladas con la vida de Óscar G. G., un joven de 32 años también natural de Logrosán. Su cuerpo sin vida apareció la madrugada del pasado sábado en la calle Consuelo, confluencia con Ortega y Gasset. Fue un vecino el que halló el cadáver y alertó a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por su vida.

Ese mismo día la Guardia Civil llevó a cabo un gran despliegue de medios para realizar una recreación de los hechos, ya que se sospecha que el crimen no se llevó a cabo en el lugar en el que fue hallado el cuerpo sin vida del joven. En la recreación participaron hasta 25 agentes.

La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Mientras tanto el juzgado mantiene el secreto de las actuaciones.