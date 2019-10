Licerán afirma que el gobierno local está cómodo con Amores

Era la pregunta obligada y la respuesta fue la esperada. Al portavoz del gobierno, Andrés Licerán, se le preguntó ayer sobre la decisión del concejal Teófilo Amores de abandonar Vox y de seguir en la corporación local como no adscrito, de cómo puede beneficiar esto al gobierno en cuestiones como la aprobación de los presupuestos y si el PSOE estará ahora más cómodo negociando con él.

Licerán inició su contestación afirmando que Amores «es un concejal que ha venido al ayuntamiento a trabajar» y la cerró comentando que él no ha estado en ningún momento incómodo negociando con Teófilo Amores desde que entró en la corporación local, añadiendo que las propuestas del edil no adscrito «han sido siempre poniendo Cáceres por delante; y si esta es la labor que pretende hacer con este cambio, seguiremos igual de cómodos».

En medio aseguró que el gobierno no descartaba ni antes, cuando estaba en Vox, ni ahora, que está fuera, el llegar a un acuerdo con él y con el resto de partidos para sacar las cuentas de 2020, «esté en Vox o sea no adscrito, las puertas están abiertas para Teófilo Amores, que nos traslada que está en disposición de buscar lo mejor para la ciudad».

Las opiniones de ayer de Licerán eran las primeras valoraciones públicas de un grupo político del ayuntamiento sobre la decisión de Amores de salir de Vox, un paso que indirectamente beneficia al gobierno local por el cambio en el reparto de fuerzas en la corporación local, en la que el PSOE, en el gobierno, tiene 9 ediles, el PP cuenta con 7, Cs con 5, Unidas Podemos con 3 y el concejal no adscrito Teófilo Amores.

TRECE EDILES / Al no estar sujeto a la disciplina de voto de Vox, las opciones de que el alcalde Luis Salaya sume 13 concejales aumentan con un acuerdo a tres entre su partido, UP y Amores. No dependería de Cs o PP, partidos que en sus valoraciones de los cien primeros días del gobierno fueron muy críticos con la gestión de Salaya.

La marcha de Amores se ha producido solo unos días antes de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, visite la ciudad, donde participará el lunes en un acto en el hotel Extremadura junto a la presidenta de la gestora de Vox en Cáceres, Magdalena Nevado.

El gobierno local ya ha cerrado la ronda de contactos con todos los grupos políticos para abordar las cuentas de 2020. Ha sido una primera toma de contacto que se inició el pasado miércoles con Unidas Podemos y que siguió el jueves con Amores.

Licerán aseguró que en el gobierno hay preocupación porque se ha reducido la previsión de ingresos corrientes, tanto por la pérdida del exceso de canon que hasta este año ha estado aportando Canal de Isabel II, empresa que tiene la concesión del servicio de abastecimiento y depuración de agua, como por la merma de ingresos del IBI con motivo de la aplicación de las rebajas fiscales en los ejercicios de 2018 y 2019, además de por la caída en la recaudación del impuesto de Plusvalía tras la sentencia del Constitucional. Esta reducción en la previsión de ingresos corrientes será al menos de más de tres millones de euros.