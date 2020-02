Licerán descarta el arreglo la plaza y deja en el aire los toros de la feria

El ayuntamiento descarta el arreglo de la plaza de toros y deja en el aire los festejos de la temporada, entre ellos, los de la feria de San Fernando que tienen lugar en mayo. En estos términos se pronunció este viernes el portavoz municipal, Andrés Licerán, tras la petición del PP esta semana para que se actúe de «manera urgente» en el coso.

En declaraciones a los medios Licerán defendió que la intervención en la Era de los Mártires no está contemplada porque «el actual equipo de gobierno tiene otras prioridades» y destacó la urgencia de intervenir en los barrios. «Con el estado en el que dejó el PP la ciudad, la prioridad es actuar en los barrios y no adecuar una cubierta de una plaza de toros y, seguramente, si ellos no hubieran tomado la decisión de bajar el IBI tendríamos más dinero en el ayuntamiento para poder efectuar este tipo de reparaciones», puso de manifiesto. En ese sentido, subrayó que hasta que esta obra no se ejecute «será complicado que haya festejos ni taurinos ni de ningún tipo» porque según declaró, «porque no vamos a poner en riesgo a ningún cacereño o cacereña».

Licerán respondió también a las críticas de los populares, que lamentaban que el coso «se abandone y no se actúe sobre él, solo porque no quieran toros en la ciudad» y en esa línea, desmintió que haya un «interés especial» en acabar con los festejos. Precisó, en cualquier caso, que el equipo de gobierno lo único que hará es respetar el acuerdo del pleno para no dedicar fondos públicos a los festejos taurinos. Cabe recordar que a este acuerdo se llegó en 2016 tras una moción de Cáceres Tú que contó con el apoyo de la oposición en bloque (PSOE, Cs). Desde entonces en la capital cacereña se ha organizado festejos de manera intermitente y con promotores privados. Sobre si el ayuntamiento había recibido alguna propuesta para organizar toros este año, Licerán destacó que hasta la fecha «ninguna» empresa se ha interesado por la organización de festejos.