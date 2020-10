Licerán: "La segunda ola está atacando Cáceres de forma muy agresiva"

“Los datos no son buenos”. En estos términos se pronunció el portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, este viernes a preguntas de los medios sobre la evolución de la pandemia en la capital cacereña. En declaraciones, precisó que “la segunda ola está atacando de forma muy agresiva” tal y como ocurre con el resto de ciudades del país y apeló de nuevo a la responsabilidad individual para frenar el avance de los contagios.

Sobre el toque de queda, que ya han pedido en otras ciudades como Granada o Madrid, Licerán no aclara si el ayuntamiento reclamará a la Junta que se ponga en marcha y zanja que que seguirán todas las directrices y medidas que las autoridades determinen. A día de hoy, en toda Extremadura durante 14 días quedan limitadas las reuniones de más de 6 personas en ámbitos públicos y privados. Hasta el pasado domingo, la capital cacereña también puso en marcha una serie de restricciones para los aforos debido a un repunte de casos positivos, que situaba a la ciudad por encima de la media de incidencia de casos en Extremadura, estimada en 250. No precisó, no obstante este viernes, la corporación, al contrario que en Juntas de Gobierno anteriores, la cifra de incidencia con respecto a la semana anterior. Este pasado jueves, en la ciudad se registró un nuevo brote, 14 casos y 60 contactos.