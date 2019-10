Los limpiadores de los tres hospitales alertan de que la suciedad se acumula

Trabajadores de la limpieza de los hospitales alertan de que la suciedad se acumula en los edificios porque no dan abasto. Aseguran que no se ha incrementado la plantilla desde que abriera el nuevo complejo, mucho más grande en superficie, por lo que no pueden limpiar con la profundidad que se debería, sobre todo en ciertos espacios como quirófanos o salas de curas, que se pasan horas sin tocarse después de una operación. Afirman que afecta también a las plantas de hospitalización y a las zonas comunes como los aseos públicos, que llegan a estar días sin desinfectar.

Según explican, se ha reestructurado el programa de trabajo y en lugar de haber dos limpiadores por planta, como ocurría antes, ahora solo hay uno; otro está de apoyo para todas las plantas y se requiere su presencia si se le necesita en algún espacio. Por las noches solo hay una persona para todo el hospital, tanto en el San Pedro como en el nuevo. «Es horrible», insisten. Prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a ser despedidos. Y es que en ambos complejos se ha colgado incluso un cartel en el que se les advierte de la prohibición de hacer públicas en redes sociales o en periódicos informaciones o fotografías sobre el estado de las dependencias. Esta situación ha llevado al sindicato CCOO a tener que gestionar hasta siete denuncias a la inspección de trabajo en nombre de varios empleados. «Todo esto está generando una falta de limpieza en muchas zonas. De momento no ha habido ningún problema pero tratándose de un hospital la falta de higiene puede suponer contagios; por eso es tan importante que la jornada de trabajo sea la adecuada», señala Antonio Pino, de CCOO. Otra de las denuncias es debido a que los limpiadores no cuentan con un vestuario en el que cambiarse en el nuevo hospital, deben hacerlo en cuarto en el que se deposita toda la basura que se genera en el complejo hospitalario. Para evitar esto muchos se quitan la ropa en casa, lo que supone también un riesgo porque pueden estar llevándose ropa contaminada.

LA EMPRESA Y LA JUNTA / Por su parte el Servicio Extremeño de Salud (SES) asegura que en la última evaluación que llevó a cabo a la empresa, Limpieza Hospitales Cáceres, la pasó con un 82%. La adjudicataria desmiente también que haya falta de limpieza: «Si no fuera así nos habrían penalizado», insisten sus responsables. Explican que cuentan con una plantilla de 140 personas y que han comprado máquinas fregadoras, barredoras y motomopas para mecanizar el trabajo y reducir así la carga. Añaden además que tienen los horarios y los descansos regulados y que han mejorado las condiciones de varios trabajadores. Y destacan que las denuncias a la inspección «no han prosperado».