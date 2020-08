Llega el rodaje de Ella y la Oscuridad

La filmación del corto de drama social dio comienzo el lunes 10 de agosto para alargarse durante 3 días en interiores y exteriores de la capital cacereña, de la mano de la productora extremeña Nirvein Films, liderada por Rubin Stein, y el director madrileño Daniel Romero. Ambos traen su nuevo trabajo a Cáceres para recoger parte de sus callejones y lugares recónditos como decorado para el cortometraje titulado ‘Ella y la oscuridad’ que se suma a la gran lista de ficciones que han tenido en cuenta la presencia de las calles de la ciudad, como el último trabajo cinematográfico de la productora Kabiria Films, ‘Amor Amenazado’.

El proyecto comenzó su fase de filmación el pasado lunes 10 de agosto en un callejón de la avenida Rodríguez de Ledesma para trasladarse a lugares que, según el productor, desprenden gran personalidad cinematográfica como el Embarcadero, además de sitios privados como cafeterías, iglesias e interior de pisos de la ciudad.

La elección de Cáceres como escenario fue iniciativa del productor Rubin Stein que propuso al director la localización, ya que «Extremadura como región era un deseo que siempre me rondaba la cabeza» y tiene un potencial que «puede competir perfectamente con otras regiones como localización de cine».

Asegura que era la ocasión perfecta para grabar en Cáceres ya que tenía la oportunidad de mostrar al director madrileño y al público la cara desconocida que tiene la ciudad.

La producción de ‘Ella y la Oscuridad’ cuenta con equipo de más de 30 técnicos, actores, entre los que está Paco Churraca, y figurantes, siendo prácticamente más de la mitad extremeños, algo en lo que los directores confían ya que «esa mezcla es potente» pues «cuando los unes se produce una simbiosis ».

La historia, protagonizada por Beatriz Arjona, actriz de ‘Voces’ o ‘El ministerio del tiempo’, y por Claudia Placer, ‘La influencia’ o ‘Verónica’, aborda la pérdida de un hijo por parte de una mujer, que pasa a experimentar una crisis, atravesando una depresión de la que no puede salir trasladada a un plano de temática fantástica.

El cortometraje, con intención de no durar más de 15 minutos cuenta con el desafío de no tener dialogo. La decisión de quitar cualquier palabra en la historia parte de la base de no restarle el dramatismo que tiene un tema tan difícil como la depresión, además de internacionalizarlo, ya que a gran parte del púbico los subtítulos le resultan inconvenientes, además de contar una historia en la que no es necesario un guión para expresar los sentimientos que las actrices trasladan al espectador, sin importar su idioma.

La productora Nirvein Films, especializada tanto en publicidad como en cine, abarcando diferentes sectores del entretenimiento, cuenta con la participación de hasta en 127 premios internacionales y nominación al Premio Goya en 2019 con ‘Bailaora’, grabada en Granadilla. Junto con el director de ‘No mires ahí’, Daniel Romero cuenta con la ayuda de la Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Cáceres, la Asociación Extremadura Films Commission y la Policía Local.