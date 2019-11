«Llegar donde el teatro no llega»

Una caravana para llevar teatro a aquellos lugares que no pueden disfrutar de él. Parece un sueño, pero es una realidad. Lo es gracias a Marta Sitja Verdaguer, Txe Cabanas Collell e Iván Lionel. Tres jóvenes afincados en Madrid procedentes de Cataluña y Argentina que recorren gran cantidad de ciudades y municipios de España para dar a conocer su arte.

«Llegar a donde el teatro no llega», fue la premisa del lanzamiento de esta idea, según cuenta Marta Sitja, actriz y una de las fundadoras de la compañía ‘Teatro sobre ruedas’. La primera ciudad en la que echaron el remolque de su caravana fue Gijón. Acudieron a una muestra teatral, recuerda Sitja.

Esta vez su destino ha sido Cáceres. En concreto, el paseo de Cánovas se ha convertido en su escenario durante el día 19 y este miércoles. El martes se congregaron unas 200 personas en la ‘roulotte’ para disfrutar de ‘Tulipa’, una obra que venía de la mano de una compañía valenciana a La Barraca. Escenario donde ‘Teatro sobre ruedas’ invita a diferentes artistas. En La Tartana, un enclave donde representan obras de 15 minutos, pusieron en escena ‘Mujeres de circo’. Muestra en la que diferentes figuras femeninas que trabajan en un circo cuentan sus experiencias laborales. Por ejemplo, la ayudante de cuchillos explica por qué es una ‘ayudante’ y no una lanzadora. Lo hacen desde la perspectiva de género.

No obstante, la lluvia no dio tregua este miércoles y no fueron muchos los que se acercaron a disfrutar. Sin embargo, desde la compañía aseguran que les gustaría volver recalar en Cáceres.

Cuatro años de MAE

‘Teatro sobre ruedas’ se trata de una novedad enmarcada dentro de la programación de la cuarta edición de la Muestra Ibérica de Artes Escénicas que se celebra en la ciudad hasta este jueves, 20 de noviembre. Por el momento, la participación es un 70% mayor que la del año anterior. Se han concertado unas 600 reuniones entre los 343 profesionales que estaban inscrito con el fin de que tomen un primer contacto entre ellos.

Las actividades de este jueves que tengan lugar al aire libre cambiarán su ubicación debido al temporal, según informa la organización. Estas son la obra ‘Fuera de stock’ de Edu Manzanas, que estaba prevista celebrarse en el Foro de los Balbos y ‘Ephimera’ de Paloma Hurtado, que iba a tener lugar en la plaza Mayor. Por el momento se desconocen los espacios.