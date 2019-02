«Lo esencial para mantener un negocio es ponerle ganas»

José Luis Reyes Llanos es un cacereño que con 29 años ya gestiona una empresa de carpintería llamada Nuevas Creaciones, con sede en el polígono ganadero de Cáceres.

El joven estudió en el colegio San Antonio hasta 4º de la ESO. Una vez que obtuvo el graduado «quería trabajar» y se inició en el mundo laboral. Consiguió su primer empleo en una empresa que se dedicaba a montar pizarras digitales por aulas escolares de toda España. «Paraba en Cáceres solo los fines de semana», relata. Hasta que un año después decidió regresar para poder vivir en su ciudad. Entonces, cuando cumplió 20 años, comenzó a interesarse por el sector de la carpintería, aunque lo conocía bien desde pequeño, ya que era el oficio de su padre. El mismo que le enseñó todo lo que sabe sobre esta profesión.

Hace algo más de dos años José Luis se convirtió en empresario. Desde entonces es el gerente de la empresa familiar que con mucho empeño y cariño ha conseguido sacar adelante. Porque sobre todo tiene claro que «ningún comienzo es fácil y nada se consigue sin trabajar».

No hay mejor sede para su trabajo que la ciudad que le ha visto crecer. «En Cáceres se vive genial, la relación calidad-precio y la tranquilidad que existe, merecen la pena», subraya. Una mezcla entre las ganas de continuar con la carpintería y el bienestar que encuentra en la capital cacereña, le hacen tener más claro cada día que no se marchará a otro lugar. «No me iría de aquí y menos ahora». Sin embargo, considera que no estaría mal que se fomentara el empleo o se crearan nuevas industrias. «Explotar más la parte antigua, el patrimonio histórico que tenemos, hay que sacarle partido, es increíble».

A pesar de reconocer el esfuerzo que conlleva mantener una empresa, anima a las nuevas generaciones a emprender, aunque aclara que lo más importante son las ganas: «aquí hay hueco para todos, pero sin esfuerzo no hay recompensa, está claro».

Ahora en su negocio ya son dos trabajadores que se dedican a realizar diferentes reformas; fabricar armarios, puertas, suelos, cocinas, paredes..., con materiales de calidad. Tienen mucha clientela y además trabajan para una correduría de seguros. Aunque se trata de una carpintería tradicional, no han dudado en innovar y mantienen activas sus redes sociales. En ellas publican fotos de sus nuevas creaciones. Nunca mejor dicho. José Luis no dudará en continuar trabajando entre maderas, luchando por su empresa, aquí, en su hogar.