«Los cacereños han vivido de espaldas a la ribera por el complejo de río pequeño»

NO es cuestión de río grande o pequeño, es una cuestión de que la zona esté adecuada o no, suciedad, chavales menores consumiendo sustancias no legales, mal cuidado desde hace años, fuente fría no está en buenas condiciones, falta de luz, basura y resto de botellones. Y mucha culpa no es política sino de civismo de las personas. los huertos y las cercas que están por allí están en unas condiciones paupérrimas ( algunos). y la zona se ha olvidado por el crecimiento de la ciudad hacia otras zonas y que los propias personas no cuidamos nada.