«Los gatos muertos en las calles de Cáceres los tiran a los contenedores de la basura»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Nuestro alcalde, siempre ha colaborado en eventos con animales,no sé cómo después de la reunión que mantuvo con la asociación, aún no ha hecho nada.Es una pena encontrarlos así,y si hay dinero para otras cosas para esto debería de haberlo.Yo tengo perro y soy de las que pienso,que si multarán más a los desaprensivos que dejan por ahí, cacas,fruta pocha en el suelo,colillas,restos de botellón,ese dinero se podría invertir en esta causa.Tambien estaría bien que contarán con una instalación para recojes hasta su adopción, porque hay pocas casas de acogida,de todas formas en Cáceres estamos muy atrasados,sobre todo en civismo, educación y respeto hacia los animales.Esto va a ir despacio, así que tocando el bolsillo a toda esta gente es la única forma.Multas pequeñas,que no puedan declararse insolventes y no las paguen.Y por supuesto stop a los abandonos y si al Método CES.Señor alcalde actúe ya. Mucho ánimo a la asociación.