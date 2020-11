Luz verde a los presupuestos de diputación para 2021

Luz verde a los presupuestos de la Diputación de Cáceres para 2021 con el voto favorable de PSOE y Cidudadanos, que previamente habían hecho público acuerdo de apoyo este jueves, y el voto en contra de PP. Salen adelante, así, las cuentas para el próximo año de la institución provincial este viernes tras un debate en un pleno extraordinario que se ha celebrado en una sesión parcialmente telemática debido a la situación provocada por la crisis sanitaria.

Las cuentas de 2021 contemplan para el próximo año 160 millones de euros, 30 de ellos pertenecen a un crédito que pedirá la diputación a las entidades bancarias. Recurre como novedad la institución a endeudarse desde que el PSOE recuperó la presidencia de la institución provincial en 2015. Este préstamo, según defendió en la presentación de los presupuestos el presidente en funciones, Carlos Carlos, está motivado por la necesidad de paliar las consecuencias de la pandemia en los pueblos y por la falta de ingresos de 10 millones por la bajada de la recaudación en algunos impuestos. El área a la que mayor cantidad se adjudica es a Infraestructuras, con casi 50 millones de euros. En segundo lugar se encuentra Personal, con 27,2 millones con una subida del 7%. No se contempla, por el contrario, ninguna partida para rehabilitar el hospital Virgen de la Montaña.

El debate sobre el presupuesto se ha prolongado durante más de una hora y abrió el turno de intervenciones el portavoz socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, que defendió que las cuentas se han elaborado con el objetivo principal de “combatir los efectos de la pandemia” e insistió en que 6 de cada 10 de euros de las cuentas se invertirán directamente en los municipios para trabajar en “una recuperación económica importante y seguir incidiendo en la sostenibilidad de los municipios y en la lucha contra el despoblamiento”.

Por su parte, el portavoz de los populares, José Ángel Sánchez Juliá, lamentó en primer término la ausencia de diálogo del equipo de gobierno, “tendimos una mano que no fue aceptada”, y manifestó su rechazo a un presupuesto que consideró “fake” –falso—que “bajo la excusa del covid recupera la vieja receta socialista del endeudamiento”. Criticó Sánchez Juliá la falta de justificación de la “importante operación de préstamo” por parte de la portavocía de gobierno y lamentó que “en lugar de contener el gasto interno, de nuevo se vea que los gastos de funcionamiento siguen creciendo y se incrementan un 8%”. También lamentó la desaparición de subvenciones como “las ayudas directas a la cultura y las ayudas a la natalidad”, entre otras.

En su intervención, el portavoz de Ciudadanos, Antonio Bohigas, justificó su voto en la “responsabilidad personal y política”. “Con un solo diputado no me parecería de recibo no intentar sumar”, puso de relieve mientras envió un mensaje de “confianza” en las palabras que se llevaron a cabo durante la negociación con PSOE. Entre los detalles del acuerdo entre Ciudadanos y PSOE que rubricaron horas antes del debate se encuentran propuestas en materia de turismo y deporte y contempla la creación de un área de descanso de caravanas en la ciudad de Cáceres y el apoyo de la Diputación a la redacción y ejecución de un Plan de sostenibilidad Turística para Cáceres y su entorno y en cuanto a la línea deportiva, se impulsará un programa de promoción del deporte de base en los pequeños municipios; la construcción de un albergue juvenil en Navalmoral de la Mata y la construcción de una pista homologada de atletismo en Miajadas.