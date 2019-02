Manos Unidas recauda fondos para mujeres de Sudán del Sur

Manos Unidas destinará la recaudación de la campaña de este año a Sudán del Sur y en concreto a proyectos que tratan de ayudar a las mujeres. Para ello, organizarán actividades para niños y realizarán una colecta por todas las parroquias de la ciudad. La presidenta de Manos Unidas en Cáceres, Carmen Muro Lupori, y el vicario general de la Diócesis de Coria-Cáceres, Diego Zambrano López, presentaron ayer los detalles de la campaña en un acto en la Casa de la Iglesia.

Así, hoy tendrá lugar la presentación de la campaña en el aula Clavellinas con la actuación de la coral In Pulso a las 19.30 horas. Asistirá al acto Manuel Antonio Pérez Canario, socio local de Manos Unidas en República Dominicana. Ya el viernes con motivo del Día del Ayuno voluntario, organizarán en el Quiosco de la Música de Cánovas actividades, juegos y dinámicas con los niños sobre los Derechos Humanos a cargo del Grupo Scout Alezeia. Los talleres infantiles arrancarán a partir de las 17.30 horas y a las 19.00 se leerá un manifiesto y se desarrollará el acto de encendido de velas. Ese mismo día el centro pastoral Sagrado Corazón de Jesús acogerá una eucaristía a las 19.30 horas. La colecta en las iglesias cacereñas tendrá lugar el domingo.

Según detalló ayer Muro, la campaña de este año se centra en denunciar la pobreza que afecta a la mujer. En concreto, el cartel fija la mirada en una mujer que no es «ni independiente, ni segura, ni con voz». «Una de cada tres mujeres de hoy no es como nosotros imaginamos», apuntó a los medios la portavoz de Manos Unidas. Insistió en que en los países empobrecidos «la mujer es el principal motor de desarrollo y el eje transversal en todos los proyectos de desarrollo». «Son las las más vulnerables», ha apuntado. El vicario, por su parte, hizo mención también a que este año el propósito pasa por rendir homenaje al grupo de mujeres de Acción Católica que hace sesenta años dedicaron «sus energías en luchar por la igualdad, los derechos y la dignidad de las personas» y que pusieron en marcha la organización no gubernamental.

El proyecto al que se recaudarán los fondos se desarrolla en el estado de Gbudue cuya capital es Yambio, beneficia directamente a 1.500 personas e indirectamente a toda la región y el importe que se subvenciona es de 47.483 euros.