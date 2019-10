Más de cien personas muestran en Cáceres su apoyo a la policía desplegada en Cataluña

El apoyo del PP es como los yogures, tiene fecha de caducidad, el 10 N. Si ganasen las elecciones se daría ese dicho de "si te vi no me acuerdo", que practican muy bien. No está siendo mucho peor el trato del gobierno PSOE, urgiendo a la estúpida proporcionalidad, que el del gobierno Pp del 1 de Octubre del 2.017. Si no me falla la memoria, creo que el entonces ministro de interior del PP Zoido ni llegó ni a ir a Barcelona o lo hizo pasados muchos dias. Y el Piolín del PP. Por supuesto que tienen todo el apoyo de la gente de bien.