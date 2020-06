Más de dos mil pymes y autónomos solicitan la ayuda del ayuntamiento

Las dos decisiones presupuestarias más importantes que ha adoptado el ayuntamiento para atender las necesidades causadas por el covid-19 son el millón de euros destinado a incrementar la ayuda de urgencia social y la misma cantidad con la que se dota el plan de subvención a pymes y autónomos. El segundo programa centró parte de la discusión ayer en el pleno de la corporación local en el que se debatió la moción del PP para iniciar una modificación presupuestaria que permitiese ampliar el crédito de 2 millones de euros recogido en las bases de la convocatoria, que solo en sus primeros días de plazo suscitó el interés de más de 2.000 pymes y autónomos. La moción no se aprobó. Hubo dos bloques, el de los trece votos del PSOE, Podemos y el no adscrito Amores, que se posicionaron en contra, y el de los doce del PP, Cs y los no adscritos Alcántara y Díaz, que votaron a favor.

Era una moción que de antemano estaba llamada a no prosperar desde mucho antes de que se redactase. En mayo el interventor del ayuntamiento informó sobre las bases y advirtió de que ni siquiera para el segundo millón previsto en las mismas habría crédito. El gobierno no tomó del todo en cuenta su consideración y las bases se sacaron con un crédito de un millón de euros ampliable con otro más. En teoría dos millones. Pero se quedará solo con un millón de euros, al menos de momento. Por ahora no habrá más, según adelantó la concejala de Economía, María Ángeles Costa, en el debate.

Pero la discusión sirvió para conocer que hay más de dos mil pymes y autónomos que han optado a la ayuda municipal, que es la mitad de las empresas que hay en la ciudad, 5.000 según el dato que avanzó Costa. Estos datos dan una idea de las necesidades de las mismas, sobre todo teniendo en cuenta que el máximo que se puede obtener es de 3.000 euros, tras el parón económico provocado por el coronavirus. Solo el primer día se presentaron 1.249 peticiones y en los cinco días del plazo hubo otras 740.

Costa explicó que no se puede incrementar y remitió al informe del interventor municipal, que en mayo detalló que no se podía ampliar el millón de euros con otro más porque no hay crédito y porque el ayuntamiento tendrá que presentar a Hacienda un plan económico-financiero porque en 2019 incumplió la regla de gasto, se desvió en 1,4 millones.

Es esa regla de gasto, una limitación que Hacienda pone a los ayuntamientos desde 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la que condiciona que ahora no se incremente el gasto en el plan de subvenciones, recordó Costa. La paradoja es que el ayuntamiento dispone aún de algo menos de tres millones del superávit del ejercicio de 2019, pero no se puede destinar a dotar de más crédito al plan de autónomos y pymes porque la normativa presupuestaria y de haciendas locales limita el destino que se puede dar al mismo, según precisó el interventor municipal en su participación en este punto del pleno, que como el ordinario de mayo también se celebró por viodeconferencia.

Costa admitió que el millón de euros del plan puede ser insuficiente, aunque recordó que se trata de una ayuda que es compatible con otras que se dan desde el Estado y la comunidad autónoma, ambos con más recursos económicos, y anunció que desde el ayuntamiento se seguirá insistiendo al Ministerio de Hacienda para que flexibilice la regla de gasto y permita ampliar el destino del superávit. El plan de subvenciones se presenta como una ayuda puntual y limitada que se da desde el ayuntamiento y que es un complemento a otras que reparten el Estado y la Junta.

CRÍTICA DE LA OPOSICIÓN / La intervención de Costa fue contestada por el ponente de la moción, el portavoz del PP Rafael Mateos, que aseguró que los políticos «sobramos» si «al final todo se resume» a lo que se dice desde los servicios de intervención, de secretaría general o de infraestructuras. Mateos abogó por encontrar «soluciones y alternativas» en vez de adoptar «actitudes conformistas».

El discurso de Mateos tuvo una continuación en la intervención del concejal no adscrito Francisco Alcántara, de Cáceres Viva, que reprochó al gobierno que «no puede aferrarse a informes prudentes» de los técnicos municipales, «ese exceso de prudencia no cabe hoy», insistió. «Una vez más nos resignamos a que otros nos saquen de esta situación» reiteró en su primera intervención.

El concejal de Ciudadanos Antonio Ibarra coincidió con el mensaje de los anteriores, abogando porque a este plan de subvenciones se sumen otras medidas «a medio y largo plazo de incentivos fiscales, bonificaciones a la inversión, reducción de trámites y agilización de la administración».

Frente a las intervenciones de los tres anteriores, tanto Costa como el concejal de Unidas Podemos Ildefonso Calvo consideraron que la moción presentada por el grupo municipal del PP caía en la demagogia por plantear una demanda, el incremento de la aportación al plan de subvenciones, sin aportar una solución. «No ofrecen una idea de cómo financiar este incremento de gasto y sin tener datos de cómo financiarlo es difícil tomar una decisión», afirmó Calvo en su intervención durante el debate en el pleno de la corporación.

También el concejal no adscrito Teófilo Amores se pronunció en el mismo sentido. Presentó una enmienda a la propuesta de los populares en la que se planteaba de dónde saldría el incremento del importe global de la ayuda del ayuntamiento.

El plazo para la presentación de las solicitudes por las pymes y autónomos se abrió el pasado día 1 y no se cerrará hasta el 30. Para dotarlo de ese millón de euros se aprobó en el pleno anterior una modificación del presupuesto para financiarlo con parte del remanente de tesorería con el que se cerró el año 2019.

328 megavatios y mil empleos con las fotovoltaicas

El pleno dio ayer un nuevo paso para que la modificación del Plan General Municipal de urbanismo para facilitar la instalación de plantas fotovoltaicas pase a ser definitivo. Se procedió a la aprobación provisional, previa a la definitiva que debe acordar la Junta de Extremadura. El concejal delegado de Urbanismo, José Ramón Bello, explicó ayer que en los próximos meses se podrán instalar en Cáceres plantas con una potencia de 328 megavatios, lo que supondrá la creación de mil empleos durante el tiempo de colocación y ejecución de las plantas, según destacó Bello.

Petición para que se convoque el Consejo de Salud y rechazo al recorte en Educación

El pleno aprobó la moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos para que se pida a la Junta de Extremadura la convocatoria del Consejo de Salud de Zona para que se aclare lo ocurrido en la ciudad durante la pandemia. El área de salud de Cáceres es donde más casos y fallecimientos se han producido. La portavoz de Cs, Raquel Preciados, explicó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que con esta petición se hacen eco del «malestar» de los ciudadanos por las carencias sanitarias, mientras que el concejal del PP José Ángel Sánchez Juliá pidió explicaciones por los 120 fallecidos en las residencias de mayores. En el pleno también se aprobó una moción presentada por Unidas Podemos contra los recortes en Educación.