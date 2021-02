Más policía en Cáceres para vigilar el uso de mascarillas en los bares

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Pues como la peña no se entere de esta noticia, van a poner multas a porrillo, hay muchos que hasta que no sueltan el dinero no les preocupa lo más mínimo ir contra la ley.