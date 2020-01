Mateos: "Han pasado ocho meses, ya no hay herencias, tiene que haber gestión"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Jeje no hay herencia!!! Claro no se hizo nada, bueno si. Las escaleras mecánicas..... El tráfico sigue igual de caótico, se para dónde a uno le da la gana... Los barrios siguen abandonados, menos calle San Pedro.. Los olores en Antonio Silva insoportables...y sin arreglar la calle... Circular por el centro comercial ruta de la plata un riesgo para la integridad, esquinas invisibles.... Nada q impida a los de siempre circular a gran velocidad.. Copien de Sevilla , dónde los pasos de peatones de ven cuando conduces....etc etc... Todo sigue igual, y así llevamos décadas.... Ni contigo ni sin ti... PP- Vox y PSOE-Comunistas