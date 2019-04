Mateos retiene en su candidatura al núcleo duro del gobierno municipal

Rafael Mateos, candidato del PP a la alcaldía, retiene en los primeros puestos de la lista municipal a tres de los concejales que más peso tienen en el gobierno local. María Guardiola, concejala de Economía, es el número 2, una posición adelantada por este diario el pasado domingo. Domingo Expósito, edil de Personal, ocupa el tercer puesto de la lista. Y Víctor Bazo, responsable de Obras, va en el número 6. La ausencia más llamativa es la de Valentín Pacheco, concejal de Urbanismo y Contratación y persona cercana a la alcaldesa, Elena Nevado, con la que entró en el ayuntamiento en junio de 2007. Ambos no seguirán en la corporación municipal.

Los otros ediles que no repiten son Montaña Jiménez, Raúl Rodríguez y Laureano León. Este último, presidente provincial del PP, ha sido el principal valedor de Mateos y ya había anunciado su intención de no seguir. Va de número 3 en la lista de la Asamblea de Extremadura. Mateos explicó ayer por la tarde la ausencia en la lista de Pacheco, Jiménez y Rodríguez porque «me han manifestado su deseo de no continuar». Los otros dos miembros del actual gobierno local que repiten son Pedro Muriel, que se perfilaba para los primeros puestos de la lista en la que estaba trabajando Nevado y que ahora ocupa el número nueve de la candidatura, y Marisa Caldera, que va en el puesto diez de la lista.

Mateos ha retenido en su equipo para los primeros puestos a tres de los concejales más activos: Guardiola, Bazo y Expósito. Los dos primeros son personas próximas a Mateos dentro del gobierno local. Para los números cuatro y cinco también ha contado con candidatos de su confianza. La número 4 de la lista es la profesora de la Universidad de Extremadura Elena Manzano. Mateos admitió ayer que es «una apuesta personal». Y en el número cinco está José Ángel Sánchez Juliá, que inició su carrera en el PP al mismo tiempo que Mateos, ambos entraron en la misma etapa en Nuevas Generaciones.

Sánchez Juliá es uno de los hombres de partido que entra en los primeros lugares de la candidatura al ayuntamiento. Ahora es diputado en la Asamblea de Extremadura, en cuya candidatura repite, aunque ocupa el número 12. El otro es Emilio Borrega, que va en el número 8 de la lista municipal y que es el portavoz provincial del Partido Popular. Fuera de los diez primeros aparece en primer lugar Eva María Díaz, que está en la dirección provincial del partido, en la secretaría de organizaciones sociales, y que es la número 11.

Carla Nascimento, jugadora del Al-Qázeres de baloncesto y cuyo fichaje se anunció cuando Nevado era la candidata, ocupa el número 7 de la lista. Pedro Cabezas, otro de los fichajes que se hicieron públicos cuando Nevado era la alcaldable, va en el número doce de la candidatura.

Mateos no adelantó ayer si se afrontará en breve una renovación de la junta local del partido, que está presidida por Elena Nevado. «Eso no toca ahora», afirmó el candidato, que resaltó «el papel fundamental» que desempeña Pedro Muriel, que es el secretario local del partido en Cáceres. El PP también anunció ayer que Elena Nevado ocupa el número seis de la candidatura que el partido presenta a la Asamblea de Extremadura, en un lugar de salida.

En cuanto a otros nombres de la lista local, Esther Bellvert ocupa el puesto 13; María Ángeles González, el 14; Rufino Sánchez, el 15; y Jesús Bermejo, el 16.