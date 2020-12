Mateos: Salaya no tiene excusas para retrasar la presentación de los presupuestos

El portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Mateos, aseguró este lunes que “no hay excusas” para que el gobierno local retrase la presentación de los presupuestos de 2021. Añadió que no hay razones para que el proyecto de las cuentas no esté ya confeccionado porque el gobierno “ya conoce las transferencias” de las aportaciones de fondos del Estado, porque no ha habido ninguna modificación impositiva que obligue a recalcular los ingresos y porque “la estimación de ingresos ya se tiene”.

El portavoz de los populares recordó que todavía no se han convocado los consejos de distritos, que es el primer paso en el debate de las cuentas del ejercicio siguiente. En estos consejos se abordan los presupuestos participativos.

La crítica de este lunes del portavoz del principal grupo de la oposición ha ido en un doble sentido. Por un lado por el retraso en la presentación del borrador de los presupuestos, “parece mentira que el gobierno no se dé cuenta que no tener aprobado el presupuesto en tiempo y forma supondrá un retraso en las inversiones, en las ayudas a los colectivos sociales, a las asociaciones cacereñas y generara más incertidumbres cuando hacen falta certezas”.

Por el otro cuestionó la gestión que está desarrollando Salaya en el año y medio que lleva en el gobierno al asegurar que el alcalde y su equipo “no tienen proyectos serios ni que generen posibilidades reales, Cáceres está más paralizada que nunca y jamás se han generado tan pocas oportunidades en la ciudad”.

No solo hubo críticas para el alcalde, del que dijo que es “un alcalde escondido”, sino también para el portavoz y el concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, del que afirmó que está “más preocupado en apagar fuegos internos que en la gestión de su propia área”. Según Mateos, se están “dejando sin ejecutar más de dos millones y medio de euros comprometidos en los presupuestos de la ciudad”.

En un tramitación normal, los presupuestos ya tendrían que estar configurados y aprobados inicialmente por el pleno de la corporación local para que diese tiempo a su exposición pública para resolver cualquier alegación antes del 31 de diciembre, siempre con la idea de iniciar el año con las nuevas cuentas y no tener que prorrogar temporalmente las del año anterior.

En el ayuntamiento son muy pocos los casos en los que el nuevo presupuesto ha estado en vigor desde el 1 de enero. La diferencia en esta ocasión con respecto a ejercicios anteriores es que aún no se ha iniciado el debate en los órganos de decisión, en esto sí se va más retrasado que en años anteriores, aunque 2020 no ha sido un año normal: a los efectos de la pandemia se suma que hay que contar con ingresos corrientes suficientes para atender los gastos corrientes sin necesidad de ajustes. En uno de sus últimos informes, los servicios económicos del ayuntamiento advierten de esa falta de recursos suficientes para cuadrar las cuentas del 2021 sin tener que recurrir a ajustes.