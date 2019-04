Mateos toma el mando

El PP presentó ayer su candidatura al ayuntamiento. Fue con la asistencia de cargos autonómicos y provinciales del partido, que con su presencia reforzaban a Rafael Mateos como alcaldable. Se producía una semana después de la sustitución de Elena Nevado, alcaldesa y que hasta el 17 de abril era la candidata a la reelección. En la presentación se revistió de normalidad el relevo pese a la convulsión creada por la marcha de Nevado y se mostró que Mateos ha tomado el mando en el PP local. Todos los que hablaron dedicaron sus primeras palabras a Nevado, manifestaciones de agradecimiento que sonaban a nueva etapa del partido en Cáceres. Y la alcaldesa solo tomó la palabra al final al contestar a una pregunta tras las intervenciones del presidente provincial, Laureano León, del regional, José Antonio Monago, y de Mateos.

No hubo más explicaciones al relevo que las dadas hace una semana: Nevado se marcha por el veto a su persona por parte de Cs de cara a posibles pactos postelectorales. Y la alcaldesa tampoco se saltó una coma de lo dicho hace siete días al avalar la candidatura: «Es la misma lista que yo hubiera presentado», contestó a la pregunta de si ella hubiese ido con el mismo equipo. En las diferencias sobre su confección está una de las razones de su salida hacia la candidatura de la Asamblea.

El acto de ayer siguió el guión de otras presentaciones de candidaturas. Mateos subrayó que sus 24 acompañantes representan a «los diferentes ámbitos y sectores» de la ciudad y que son «personas comprometidas con Cáceres y que sentarán las bases que nos permitan ganar el futuro de la ciudad». Abogó por el trabajo en equipo, «juntos somos más valiosos que cada uno de forma individual». Y citó algunos de los retos: apuesta por el comercio, el turismo y los empresarios, atención a los mayores y conseguir que los jóvenes se queden en la ciudad.

En su respuesta a una de las preguntas opinó que su proclamación a poco más de un mes del 26-M no tiene por qué pasarle factura. Mateos había confirmado a finales de marzo que no entraría en la candidatura de Nevado. Pero todo cambió hace una semana cuando sustituyó a la alcaldesa. Ayer recordó que no se iba a ir del todo al ser el responsable de la elaboración del programa de la candidatura local. Nevado también lo citó ayer al aludir a que «estabamos trabajando juntos en la cita» del 26-M. Sobre posibles pactos postelectorales, lo primero que aseguró Mateos fue que el objetivo es la mayoría absoluta (13 o más concejales) y que después de las elecciones si no se logra «se hablará con todos», «con los partidos que ideológicamente estén más cerca».

EL MAREO DE CARLA / Su intervención en la presentación de la lista se vio interrumpida por el desvanecimiento de Carla Nascimento, nueva incorporación. La baloncestista se mareó, la cogieron antes de que cayera al suelo, donde la tumbaron para atenderla. Un minuto después estaba ya recuperada y siguió el acto sentada.

Antes que Mateos habló Monago, quien afirmó que los miembros de la candidatura «están todos por un compromiso con Cáceres y con el PP, no hay nadie fruto de un desengaño en otra formación política». Y pidió a los votantes que no busquen al PP en otros partidos --en alusión a Cs y Vox-- porque «el PP genuino está aquí y no se puede encontrar en otro color».

El acto lo abrió León, principal valedor de Mateos y que se ha mantenido en un segundo plano en las intervenciones públicas producidas tras la salida de Nevado. Ayer se limitó a resaltar la candidatura y dedicó unas palabras de agradecimiento a la alcaldesa, «que ha demostrado su grandeza, compromiso y lealtad».