Mateos ve "asumibles" las 25 medidas de Cs y confía en gobernar en Cáceres

El concejal electo por el PP Rafael Mateos ha asegurado que ve "asumibles" las 25 medidas para Cáceres que puso este lunes encima de la mesa Ciudadanos (Cs), en la primera reunión que mantuvieron ambas formaciones, y ha señalado que confía "en formar un gobierno de centro-derecha en Cáceres".

"Para nosotros son asumibles los 25 puntos del documento que nos han presentado, aunque unos concuerdan más con nuestro programa electoral que otros", ha declarado Mateos a Efe.

Ha precisado que en algunos puntos no tienen competencia municipal, como el que se refiere a llevar a cabo el trasvase de Portaje de manera definitiva.

Entre los puntos más afines entre el programa del PP y Cs, Mateos ha destacado la bajada de impuestos, una reforma de la Administración "para hacerla más eficiente" y la integración y recuperación de la Ribera del Marco, además de la ampliación del polígono de las Capellanías.

Preguntado por el escollo que podría suponer el hecho de que la formación naranja se niegue a negociar con Vox, Mateos ha argumentado que lo que el comité nacional de pactos de Cs "traslada es que no quieren pactar un gobierno en el que entre Vox. Y aquí esa formación lo ha descartado", ha aclarado.

"No me he reunido con Vox, pero sí que mantengo mucho contacto telefónico con la formación, y ellos me reiteran que están a favor de posibilitar un gobierno PP-Cs sin necesidad de tener que entrar en el ejecutivo", ha matizado Mateos, que necesitaría el voto del edil electo de Vox Teófilo Amores para ser investido alcalde.

Mateos sí ha avanzado que se reunirá formalmente con Amores cuando las conversaciones con Cs estén más avanzadas.

En cuanto a una próxima reunión con la formación naranja, Mateos ha indicado que han determinado cerrar otro encuentro antes del fin de semana.

Las negociaciones entre ambas formaciones las están liderando Mateos y María Guardiola (número 1 y 2) de la lista municipal del PP; así como sus homólogos de Cs Francisco Alcántara y Antonio Ibarra.

"Mi sensación es que sigo teniendo esperanza en que se forme un gobierno de centro-derecha en la ciudad, y hay que tener altura de miras para poder conseguirlo", ha concluido Mateos.