Los mayores piden una residencia pública y seguridad en Aldea Moret

Con motivo del mes del mayor, ayer tuvo lugar un pleno en el Ayuntamiento de Cáceres para que este colectivo pudiera trasladar sus propuestas al consistorio. Dos de las más destacadas fueron la apertura de una residencia de mayores y más seguridad en Aldea Moret.

La sesión plenaria comenzaba con una petición que compartían todas las entidades: una residencia pública de mayores en el hospital provincial, una propuesta que plantearon el año pasado. También demandaron abrir la planta cerrada de la residencia Cervantes. A lo que el alcalde, Luis Salaya, contestó que «no quería generar expectativas» al no conocer el futuro del edificio del hospital. Sin embargo, aseguró que la apertura de una residencia pública es una demanda que trasladaron a la Junta de Extremadura, aunque esta le explicó que no es una medida que se contemple. No obstante, el alcalde se comprometió en insisitir en la apertura de la planta cerrada de Cervantes.

Además, solicitaron incrementar la iluminación en la avenida la Bondad y Cervantes, ya sea con la poda de árboles o la colocación de más farolas. Al respecto, Salaya confesó que existe un problema de falta de luz en estas vías y aseguró que lo pondría en conocimiento de Parques y Jardines.

Igualmente, el alcalde reconoció el problema de seguridad en Aldea Moret después de que varios asistentes incidieran en la necesidad de más presencia policial y denunciaran carreras de coches o inseguridad. Salaya explicó que trabajan en aumentar la presencia de policías locales, así como que el consistorio está en contacto con la Delegación del Gobierno para que también se refuerce la de Policía Nacional. H «Se trata de una barriada que se encuentra en una situación complicada y nos costará revertirlo», aseveró el primer edil. Por último, hizo referencia al poco tiempo que llevan al frente del gobierno local y a la falta de tiempo para solventar los problemas del barrio.