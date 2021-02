La mayoría de la corporación local vuelve a decir no a la mina

Veintidós de los veinticinco concejales de la corporación local han vuelto a decir no al proyecto de la mina de Valdeflores. Ha sido en el pleno ordinario que se ha celebrado esta mañana. La aprobación de la moción institucional en contra de que esta iniciativa se desarrolle en la sierra de la Mosca se ha adoptado con el voto de los concejales del PSOE, PP, Unidas Podemos y de los tres ediles no adscritos. Solo Ciudadanos ha votado en contra de la moción.

Se trata de una declaración institucional, sin un efecto práctico en el trámite de concesión de los permisos que tiene concedidos y solicitados la empresa, pero que se produce en un momento importante, solo una semanas después de que la Junta haya dado uno de los dos permisos de investigación pedidos por la empresa minera, el menos importante de los dos, una concesión que ha vuelto a despertar a los colectivos sociales que se oponen al proyecto y que anuncian movilizaciones cuando lo permita el levantamiento de las limitaciones por el covid, además en los últimos dos meses se ha intensificado la campaña de promoción de la empresa.

El alcalde, Luis Salaya, lo ha resumido al término de su intervención al recordar que con el acuerdo adoptado esta mañana se quiere lanzar un mensaje de “posición inequívoca de que la ciudad de Cáceres y sus representantes” se oponen al proyecto de la mina. Salaya ha dicho que espera que este acuerdo llegue a Bruselas y a Australia, de donde es la principal empresa que promueve el proyecto, Infinity Lithium, una compañía creada solo para el proyecto de Valdeflores.

Salaya no ha citado Mérida, sede del gobierno regional. Es la Junta y el ayuntamiento los únicos que a día de hoy tiene competencia para decidir sobre el proyecto. La posición de la mayoría de la corporación local es clara. La Junta se está limitando a que el procedimiento siga su trámite (hay que recordar que ahora solo se está con un proyecto de investigación, no hay nada más concedido). Cuando llegue al ayuntamiento se tumbará porque sin cambio del plan de urbanismo, no hay mina. Y 22 de los 25 concejales de la corporación ya han vuelto a dejar claro esta mañana que el plan no se cambiará.