«Me he jubilado. No quería que se me viera decrépita en el escenario»

Ni su paso por la alcaldía de Cáceres ni el ruido en La Madrila. En esta entrevista Carmen Heras, que acaba de jubilarse a punto de cumplir 71 años y en plenas facultades, solo habla de su experiencia como profesora de Didáctica de las Matemáticas en la Universidad de Extremadura. Se la ve más feliz que nunca, como en aquel tiempo pretérito antes de que el bullicio enturbiara injustamente su mirada.

-¿Por qué estudió Físicas?

-Porque me gustaba. A los 14 años tenías que decidir entre Ciencias y Letras y pensé que las primeras tenían mucho más futuro y eran un poco más curiosas.

-Nació en Zamora capital...

-Mis padres proceden de Los Arribes del Duero, pero nací en Zamora.

-¿Y cómo era Zamora?

-Pequeñita, muy conservadora, muy inercial, con unos grupos muy marcados de personas. Agradable de vivir. Recuerdo una niñez feliz, alegre, tranquila, amigas, colegio, exámenes, paseos, novios... cosas de esas (lanza una carcajada).

-¿Dónde jugaba?

-En un par de parques, uno el de San Martín, que ya no está igual porque han hecho un párking debajo. Allí nos llevaba mi madre todas las tardes, a jugar y a merendar. El otro es el que rodea el castillo de Doña Urraca. Lo llaman el parque del Castillo, y es muy verde, con muchas plantas distintas.

-Tiene una plaza muy bonita...

-Zamora tiene una plaza Mayor que no es muy grande, pero con mucho aroma. Tiraron unas casas cercanas a la iglesia de San Juan, de las más clásicas de Zamora, y queda todo alrededor de ella, con el ayuntamiento nuevo, el ayuntamiento viejo, y establecimientos hoteleros.

-Hay mucha policía local...

-Es que el ayuntamiento viejo es la sede de la policía local, y es el lugar donde ellos paran.

-Sí. Es una ciudad donde da la sensación de que hay más policías locales que vecinos...

-Hay bastante policía local, pero bueno, también hay gente (vuelve a carcajear).

-¿Cómo fue esa carrera?

-Éramos muy pocas mujeres, era una carrera de hombres. Desde el punto de vista curricular era una carrera muy difícil. De hecho, en 2º mucha gente se cambiaba. Tiene una parte muy importante de Matemáticas porque es el fundamento de todas las teorías físicas, y por eso tienes que tener una base matemática y manejarla. Había unas cribas impresionantes, los profesores eran catedráticos de la vieja hornada, serios, rigurosos. La recuerdo a la vez como llena de retos y de curiosidad por acceder, por llegar, por superar... Tuve grandes amigos allí.

-¿Y cómo era Valladolid?

-Una ciudad que no solamente tiene universidad, sino fábricas y hay una vida industrial, y eso se ve en el comercio, en la cultura. Y todo ello intenté exprimirlo lo más posible.

-Hasta que llegó a Cáceres...

-Terminé la carrera y había mandado cartas para pedir puestos de trabajo, entonces me llamó Daniel Serrano, que era catedrático de Matemáticas de la antigua Escuela de Magisterio, y me dijo que si quería, tenía una plaza para dar Matemáticas. Le pregunté: «¿Pero usted cree que yo estoy capacitada?». Y respondió: «Usted está perfectamente capacitada habiendo hecho Físicas». Así que le debo mi primer trabajo a Daniel Serrano, que era un hombre muy serio, muy riguroso, un gran matemático, muy valioso tanto desde el punto de vista profesional como personal. Empecé como interina y como empieza todo el mundo: con un cierto titubeo, pero le fui cogiendo cariño a las Matemáticas y terminé aprobando las oposiciones.

-¿El primer día que entraba en clase qué decía a sus alumnos?

-«Buenos días, me llamo Carmen Heras y les voy a dar clases de Matemáticas, una ciencia que les permitirá desarrollar el pensamiento».

-¿Ha suspendido a mucha gente?

-Cuando empecé, como venía de una carrera estricta donde no se regalaban los aprobados, intentas imitar lo que has vivido; de manera que los primeros años fui bastante estricta, después fui entendiendo lo que ahora creo: que en unas décimas, en un Notable, no está la sabiduría. Lo importante es que una persona sea honrada consigo misma, sepa en lo que está embarcada.

-¿Tienen algo que ver las Matemáticas y la Física con la vida?

-Mucho. Llegué en los últimos años del franquismo, y la universidad se estaba moviendo. Había mucha gente joven, una ebullición, aunque no se podían leer ciertos libros o ver determinadas películas, pero la gente viajaba, se iba a Suiza, a Francia a la vendimia para sacarse un dinero para la matrícula. Y estas personas traían en las maletas libros que no podíamos comprar aquí. Los jóvenes no solo hablaban de fútbol, de moda, de chicos o de chicas sino de la situación política; había una conciencia muy clara forjándose. En ese contexto importaba la carrera, los aprobados, pero también la conciencia social, y sobre todo el creer que las nuevas generaciones tenían algo que decir en la evolución de España. Y eso surgía sin que nadie te adoctrinara. ¿Y qué tiene que ver la ciencia con la vida? La Matemática te organiza el entendimiento, te hace lógica, te ayuda a enhebrar los conocimientos, y la Física te explica desde la racionalidad por qué suceden las cosas, te explica el mundo.

<b>-¿Y si te explica el mundo, te explica también las relaciones amorosas o eso es cosa de la química?</b>

-Dicen que el amor es química porque funcionan las feromonas pero también hay un entendimiento de mentes y pensamiento lógico, equilibrado, sensato, con sentido común, y mirando hacia delante, creyendo en las posibilidades; y ahí, claro, está la Física.

-Cuente una anécdota de clase...

-Tenía clases de 100 alumnos, en aulas muy alargadas, sin micrófono, tenía que chillar mucho. Yo hablaba muy castellana; estaba explicando y veía que los alumnos se reían, y cada vez se reían más. «¿Se puede saber de qué se están riendo, cuéntenlo y así nos reímos todo?», pregunté. Alguien alzó la mano y contestó: «Nos reímos por lo bien que pronuncia usted las eses». Y es que yo venía de Zamora y allí quitar una ‘s’ es un delito de lesa majestad.

-Estuvo 10 años como directora de la Facultad. Habrá visto de todo...

-Sí. Gente cariñosa, tímida, de todo. Algunos con problemas personales y te veías agobiada porque no sabías cómo resolverlos. Chicos que te contaban que eran homosexuales, o chicas que se habían quedado embarazadas y que sus padres eran muy estrictos y no sabían cómo decirlo porque los echarían de casa. Visto ahora parecen cosas que no tienen trascendencia, sin embargo en los 80 eran dramas impresionantes.

-Pero ahora miras a Cataluña, a Franco, la homofobia, el machismo. ¿No éramos más modernos en los 80?

-En algunos casos, sí. Había dos cosas fundamentales: el valor que se le daba a la educación porque el maestro era intocable, era un faro. Había un respeto a la cultura y a la libertad individual.

-¿Ser mujer le causó problemas en la Universidad?

-Jamás. Así como en otros campos, sí he visto situaciones misógenas.

-No hemos venido a hablar ni de política ni de La Madrila, sino de cómo ve usted la educación...

-Las épocas marcan, y en la actual el móvil está sustituyendo a la costumbre de pensar, a la fuerza de la mente y del entendimiento, al impulso de la pasión. Eso conduce a crear pequeños robots que cuando no tienen teléfono se vuelven inquietos. Ahora el profesor tiene que entrar el último en clase porque no lo dejan pasar. O te encuentras que comen una manzana, o un plátano o una bolsa de gusanitos y la arrojan en la papelera que hay junto a la mesa del maestro. O ir en el autobús y que nadie se levante al ver a una persona mayor y ellos siguen sentados porque han pagado su billete. Eso significa que las pautas educativas han cambiado y que la educación familiar va por otros derroteros. Tendríamos que darle una vuelta. ¿El futuro? Una incógnita. Habrá que formar a los jóvenes para que tengan fuerza.

-Tras 46 años se ha jubilado...

-La jubilación me ha llegado de una forma tranquila y serena. Es hora de que deje de hacer esto. Desde el 2011 me vengo analizando muy duramente porque, como los buenos actores, no quería que se me viera decrépita en el escenario. Quería volver donde había empezado y que el círculo se cerrase en la enseñanza. La jubilación ha llegado bien, tengo salud, la cabeza fresca y con muchas ganas de hacer cosas. Todo el mundo dice que es una época maravillosa, así que tengo que creérmelo.