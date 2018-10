«Me he soltado y me atrevo con alto contenido erótico»

Estaba en Mera, un pueblo cerca de A Coruña. Era una tarde relajada de verano de hace ya casi ocho años. Cogió papel y boli y comenzó a escribir. Su intención era elaborar un relato de unas quince páginas pero acabó siendo un libro de más de 300. Así fue como Luis Anguita, fiscal de profesión, escribió su primer libro, ‘En mi lugar, mi pequeño sueño’.

Nunca pensó en publicarla por temor al ridículo, pero se la mostró a familiares y amigos y les gustó. «Me convencieron de intentar publicarla, lo hice con el convencimiento de que nadie iba a querer publicarlo pero mi sorpresa fue que varias editoriales me respondieron interesadas», recuerda. Se vendió por toda España.

Ese fue el punto de inflexión que le hizo perder la timidez y el miedo a escribir y en menos de ocho años ha publicado cinco libros: ‘En mi lugar, mi pequeño sueño’, ‘Siempre habrá un lugar para soñar’, ‘¿Dónde está tu destino?’, ‘Esta noche volveré a buscarte’ y ¿Tomo un café o tomo tu vida?’. Mañana estará en Cáceres para presentar su última novela, ‘¿Tomo un café o tomo tu vida?’, que lleva ya tres ediciones. Lo hará en el espacio de arte y creación Belleartes, a las 12.00 horas.

Ya escribe el sexto

Ya tiene listo un sexto libro, que se publicará el próximo año. Todavía piensa que esto que ha logrado no es real, es un sueño. «Me pregunto cómo ha ocurrido todo esto», señala. Ahora se siente como un contador de historias. «Es increíble transmitir emociones, ver cómo tus libros llegan a la gente, les atrapan y disfrutan con su lectura. Es algo único por eso, mientras mi cabeza vea que tengo historias que contar, seguiré escribiendo», afirma.

Dice que nunca se sintió capacitado para escribir: «ser escritor siempre me parecieron palabras mayores. Cuando uno tiene un sueño tiene que intentarlo porque realmente el camino es lo que merece la pena. Y eso es lo que ha sido, rompí barreras y temores que podía haber en mí y me puse a escribir sin saber lo que iba a pasar. Hasta aquí he llegado y sigo disfrutando», añade.

Novela erótica

En este último libro se atreve incluso con capítulos de temática erótica. Para él era un reto. «Empecé con vergüenza pero me solté. En los capítulos en los que hay un alto contenido erótico me he soltado. Esta historia se lo merecía», agrega.

En sus libros cuenta historias de gente normal: «Me gusta escribir sobre personas normales. Intento hablar de la gente de la calle y de lo que mueve el sentimiento humano, que es la amistad, el amor, esos sueños que muchas veces estamos pendientes de cumplir y los dejamos perdidos. De que la vida no es fácil, que hay que luchar por ella y enfrentarse y saber levantarse. Intento dar esperanza e ilusión», afirma Luis Anguita.

Es fiscal desde hace 28 años (lleva temas penales y es delegado de Siniestralidad Laboral en Galicia). Dice que le preocupa la desconfianza de la sociedad en la justicia. «Si se debilita la justicia se debilita uno de los pilares fundamentales del estado derecho, si se atenta contra la justicia están en peligro los derechos y las libertades de los ciudadanos». «Hay que creer en la justicia -añade- porque, cuando alguien es víctima de un delito, lo menos que puede hacer la justicia es darle amparo para que se sienta protegida por el sistema judicial, que se preocupe por ella y que al que haya cometido el delito le caiga la pena proporcional».