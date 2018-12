«Me presento para ganar porque lo que tengo enfrente sería una catástrofe para Cáceres»

En política una hora es mucho tiempo», dijo ayer la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado. Y no le falta un ápice de razón porque hay que ver lo que pueden cambiar las cosas en los partidos en solo un instante. Cuando en todos los mentideros políticos se daba por sentado desde hace meses que la también presidenta local del Partido Popular no concurriría a las elecciones municipales del 26 de mayo y que Rafael Mateos, actual portavoz de su gobierno, se convertiría en el delfín de los populares, a última hora de la tarde del pasado jueves llegó la sorpresa en forma de llamada telefónica a Nevado. José Antonio Monago, presidente del partido en Extremadura, le daba la noticia de que ella era finalmente la elegida. La decisión había sido consensuada entre el propio Monago, el presidente del PP nacional, Pablo Casado, y el vicesecretario sectorial, Javier Maroto.

A principios de esta semana el partido ya había tanteado a Nevado, advirtiéndole de la posibilidad de que ella sería la candidata, pero hasta el jueves no se produjo «firmemente» esa confirmación oficial. «Yo recibo la llamada de Monago, que es la persona que siempre me ha respaldado», sentenció la alcaldesa a este diario.

El anuncio, adelantado ayer por El Periódico Extremadura, revolucionó las filas políticas extremeñas. El primero en confirmarlo fue curiosamente Mateos, que a primera hora de la mañana compareció ante la prensa como es habitual tras la junta de gobierno local. «La decisión es la mejor de todas», dijo el dirigente popular. Y reiteró: «Es una buena decisión que nuestra alcaldesa opte nuevamente a la alcaldía y, por lo tanto, muy satisfecho».

Como publicó ayer este diario, el Partido Popular realizó una encuesta para pulsar tres nombres como alcaldables antes de tomar una decisión. En la terna: Nevado, Mateos y la concejala de Economía, María Guardiola. De todos ellos, la mejor valorada fue la alcaldesa. Era inevitable, por tanto, preguntar a Mateos si él era consciente de haber estado en esas quinielas. No lo admitió con rotundidad, pero lo dejó entrever: «Cualquier afiliado podía estar en esa lista, pero en este caso el partido ha optado por la alcaldesa y me ratifico, creo que es la mejor decisión. Allá donde hay un alcalde hay que seguir apostando por él», zanjó.

SU EQUIPO / ¿Pero qué opinaba la protagonista? Elena Nevado acudió a la toma de posesión del nuevo decano del Colegio de Abogados, Juan José Flores, en la Facultad de Derecho ante una lógica expectación. Allí Nevado lo confirmó: «Aunque queda la ratificación por parte de los órganos de dirección nacional del partido, quiero mostrar mi satisfacción por el respaldo a mi candidatura», dijo. Y añadió: «Mi pasión es esta ciudad y los cacereños y no deja de ser un honor seguir contando con la confianza de los tuyos para liderar un proyecto que quiere cambiar esta ciudad en positivo y en el que todavía nos quedan cosas por hacer. Y desde ese punto de vista, muy satisfecha». Tras asegurar que este diario «ha acertado» en cuanto a su candidatura, insistió que «en política una hora es mucho tiempo» y que hacía unos días «no estaba decidido» el nombre del cabeza de lista.

El partido ratificará hoy la candidatura de José Antonio Monago como presidente de la Junta de Extremadura en un acto que celebrará en Cáceres en el Complejo Aralia (12.30 horas). Allí el presidente nacional del PP, Pablo Casado, presentará al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura. En el acto intervendrán, además, José Antonio Monago y Laureano León, presidente del PP provincial de Cáceres. «Hoy es el día de Monago, es su momento, aunque supongo que se anunciará que yo soy la candidata».

¿Pero qué pasará en mayo, obtendrá Nevado la mayoría necesaria para gobernar? «Me presento para ganar porque lo que tengo enfrente sería una catástrofe para la ciudad». Se refiere la alcaldesa al PSOE municipal, con Luis Salaya como candidato. «Hay en el PSOE un equipo que es el fiel reflejo de Pedro Sánchez, solo quiere poder. No hay un proyecto, no hay nada. Son los responsables de que Pedro Sánchez esté en la Moncloa, porque ellos apoyaron a Pedro Sánchez frente al presidente Vara, que respaldaba a Susana Díaz. Yo tengo que luchar contra eso, y eso es lo que me da fuerza. Porque el PSOE municipal -insistió- es el fiel reflejo de la Moncloa».

¿Y cómo lo hará? «Lo haré con un equipo, porque yo tengo un equipazo y me quedaría con todos. María Guardiola es una pedazo de concejala de Economía, Rafa es un pedazo de portavoz y espero que sí estén en mi equipo, en política seguro que sí estarán porque son unos cracks. La puerta está garantizada para ellos y para todos los concejales porque no prescindiría de ninguno. Pero ya se sabe que en política estás donde te necesitan y hay que estar preparado para decir: ‘soy prescindible’».

Evidentemente no descarta que no se obtenga la mayoría suficiente para afrontar la que sería su tercera legislatura en la alcaldía. «Yo voy a ir a ganar y luego se hablaría de pactos». ¿Pero quién es Vox en Cáceres? «Es que no conozco quien forma parte de Vox», aseguró la alcaldesa. ¿Y pactaría Ciudadanos con Nevado? Ayer, los periodistas preguntaron a Mateos al recordar que una de las condiciones que la formación naranja puso para garantizar la investidura de la alcaldesa era que no repitiera más de dos mandatos. El portavoz fue claro en su respuesta: «Eso son muchas conjeturas»; y aclaró: «La ley electoral no limita los mandatos y el objetivo del PP es obtener la mayoría absoluta y, si no se logra, iniciar conversaciones pero en igualdad de condiciones».

Parece claro que después de lo ocurrido en Andalucía, las reglas de juego han cambiado. En resumen, que ante una hipotética negociación con otras fuerzas de derechas o de centro derecha habría a partir de mayo un mejor clima de entendimiento que en la legislatura pasada.

Nevado, en todo este asunto corta por lo sano y remata: «A Ciudadanos lo que le pasa es que no saben a quién poner de candidato a la alcaldía porque todos se quieren ir a la Junta».