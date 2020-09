Medalla de Cáceres para los que trabajaron en primera línea

El ayuntamiento inicia los trámites para conceder la Medalla de Cáceres a las personas que trabajaron y trabajan en primera línea durante la pandemia. La propuesta, que se presentó ayer en la Comisión de Acción Comunitaria, pretende reconocer el trabajo del personal sanitario (de hospitales, centros de salud y residencias), de la Unidad Militar de Emergencias, que se encargó de la desinfección de centros y ciudades, así como de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. También de los trabajadores del sector de alimentación, transportistas, personal de limpieza y voluntarios, como Redcor o la comunidad Maker.

«Todos tenemos en nuestra mente quiénes son esas personas fundamentales que han hecho que la sociedad pueda salir adelante después de esta crisis; esos auténticos héroes, hombres y mujeres que han cumplido con un trabajo de forma profesional, humilde y entregada, y que han sido fundamentales», afirma el concejal de Patrimonio, José Ramón Bello.

La propuesta no fue apoyada por el PP que critica que no se ha consensuado y considera que excluye a muchos sectores. «Hubo muchos colectivos que también dieron y siguen dando la batalla a día de hoy. Quienes ayudaron a quienes no les llegaba la ayuda institucional, como sacerdotes y voluntarios de la iglesia católica, de Cáritas y de otras confesiones religiosas; los niños de Cáceres, esos pequeños héroes de los que tanto nos acordábamos en el mes de abril y de los que parece que el equipo de gobierno se ha olvidado; los maestros, que con un gran esfuerzo continuaron su labor docente; los padres y también nuestros abuelos, a los que están y sobre todo a los que ya no están con nosotros por culpa de esta pandemia; entro otros muchos», aseguran los populares.

Ellos han propuesto que se busque la fórmula jurídica para poder entregar la medalla «al pueblo de Cáceres», pero la comisión lo ha rechazado.