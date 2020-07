Medio centenar de comerciantes se manifiestan contra la restricción del tráfico en el centro

Medio centenar de empresarios del comercio del centro de la ciudad han participado esta mañana en una manifestación contra los planes del ayuntamiento de semipeatonalizar el eje San Antón-Parras y contra la actual limitación del acceso de vehículos en San Antón.

La manifestación se inició con una representación en la que los participantes depositaban las llaves de sus tiendas en una caja para simbolizar que están poniendo el futuro de sus negocios en manos del ayuntamiento.

Su portavoz esta mañana, que es el presidente de la asociación de comerciantes de la plaza de obispo Galarza, Manuel Méndez, puso su caso como ejemplo del descenso de las ventas: “Tengo un comercio aquí y han caído un 60%, antes pasaban por aquí 4.500 coches y ahora pasan tres y medio”.

Los comerciantes asocian el descenso de las ventas no solo a la crisis económica provocada por el coronavirus, sino también a la actual limitación del acceso de vehículos desde la calle San Antón. El gobierno local, por las últimas declaraciones del alcalde, Luis Salaya, no comparte esa asociación porque en San Antón se permite el acceso de los vehículos que se dirigen al párking de obispo Galarza, que es la entrada del turismo a la parte antigua y el principal estacionamiento de la zona.

Méndez ha insistido este jueves en que esa limitación desde San Antón echa para atrás a muchos conductores y potenciales clientes, “imaginaros que venís de fuera de Cáceres y queréis llegar al centro y os encontráis una señal de limitación del tráfico, pues os vais de aquí. Hasta a mí, que tengo mi comercio aquí, me han dicho que no puedo entrar si no certifico que soy el dueño del negocio”, ha explicado a los medios de comunicación.

El gobierno mantendrá una reunión el próximo día 14 con Aeca, la principal asociación que representa al comercio de la ciudad. Este asunto se abordará en ese encuentro.