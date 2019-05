Melendi, listo para llenar el Hípico el 1 de junio en la Feria de Mayo

Tras agotar la práctica totalidad de sus conciertos en los últimos años, Melendi vuelve a la carga con una nueva gira en España, y Cáceres será la ciudad elegida por el artista como punto de partida. El 1 de junio, a partir de las diez de la noche, coincidiendo con la Feria de Mayo, el Recinto Hípico de Cáceres de la capital cacereña abrirá sus puertas para recibir al consagrado artista, que goza de gran número de fans en Extremadura.

‘Mi cubo de Rubik’ es el nombre con el que Melendi ha titulado su nuevo disco de estudio. En esta gira el cantautor ofrecerá en directo sus nuevas canciones, sin olvidar sus innumerables hits coreados por miles de personas en sus siempre multitudinarios conciertos. Se trata del noveno disco de estudio del asturiano y que recoge el testigo de ‘Ahora’.

Melendi seguirá ahondando en los sonidos latinos urbanos o apostará por el pop-rock y hasta la rumba de sus orígenes. El cantante ofrecerá un directo espectacular, único y selecto en el que desgranará sus nuevos temas y en donde pesará su extensa trayectoria musical.

Tas más 15 años de una carrera plagada de éxitos, Melendi es uno de los artistas más reconocidos y admirados del panorama musical y habitualmente cuelga el cartel de entradas agotadas. Éstas tienen un precio de 30 euros (más gastos de gestión), aunque hay un lanzamiento limitado a 25 euros; se pueden adquirir a través de www.marcaentradas.com y El Corte Inglés, informa la organización.

Los asistentes al concierto verán a un Melendi en el «mejor momento» de su vida, confiesa el cantante. Cáceres se suma a las fechas ya confirmadas en el Wizink Center de Madrid, en el BEC de Bilbao, en el Pabellón Multiusos Sanchez Paraíso de Salamanca o en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

Desde el año 2015 Cáceres no disfrutaba de un gran concierto en su Feria de Mayo (se ha limitado desde entonces a los de la Caseta Municipal). Cuatro años después volverá a hacerlo con Melendi. En sus primeros años en la alcaldía, Elena Nevado impulsó la música en directo y desde 2011 acudieron estrellas como Vetusta Morla, Maldita Nerea, Dani Martín, Miguel Poveda, Luis Miguel, Vanesa Martín y por dos veces Pablo Alborán, una en el Palacio de Congresos y otra con llenazo en el recinto ferial. Todo eso terminó en 2015 con el Conciertazo de Amstel, gratuito en el Hípico, cita que reunió, entre otros, a Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), Rubén Pozo (ex Pereza), Sherpa (ex Barón Rojo), Alejo Stivel (Tequila) o Pau Monteagudo (Uzzuahïa). Ahora, con Melendi, vuelve la música al Hípico.