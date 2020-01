Mercadona pide licencia para comenzar la obra en el Ruta de la Plata

Mercadona ya ha solicitado al ayuntamiento la licencia para poder comenzar las obras en el Ruta de la Plata, donde abrirá un nuevo supermercado a lo largo de este año. Es el primer paso para materializar su instalación en el centro comercial, donde llevará a cabo una reforma del espacio en el que se ubicará (su entrada estará situada junto al nuevo acceso al centro, casi al final del pasillo de la izquierda).

Por el momento no se concreta la fecha exacta de apertura. La cadena valenciana mantiene que será a lo largo del 2020 pero todo dependerá del periodo que duren las obras de adecuación del espacio. Una vez que abra en el Ruta de la Plata cerrará el supermercado que la firma tiene en el Vivero. Los trabajadores se trasladarán al centro comercial aunque no se avanza si se necesitará más personal. Por el momento en la web de Mercadona no aparece ninguna oferta de empleo para la capital cacereña.

A lo largo de este año también abrirá H&M en el Ruta de la Plata. La previsión inicial es que la firma de ropa comience a operar en el primer semestre. En este caso el gigante textil ya ha empezado a buscar trabajadores para su tienda. En su página web informa de que busca «vendedores a tiempo parcial para nuestra apertura en Cáceres». No se detalla en cambio el número de trabajadores que necesita. Hace un mes publicó otra oferta para la capital cacereña, pero esta vez para el puesto de responsable de sección, que será el encargado de dirigir el equipo que trabaje en el negocio que abrirá en la ciudad.

H&M ocupará un espacio de 1.750 metros cuadrados en el Ruta de la Plata y será una de las tiendas más grandes del centro comercial, junto a Mercadona, que tendrá una superficie de 3.000 metros cuadrados. Ambas son las dos firmas más esperadas por los cacereños.