Un mes pensando que tenía sida

Acude el 30 de agosto a una revisión del servicio de reumatología en el hospital San Pedro de Alcántara como consecuencia de una patología pulmonar que padece desde hace tiempo y por la que se realiza revisiones periódicas. En esa consulta le iban a dar los resultados de una analítica que se había realizado con anterioridad y la sorpresa fue mayúscula: el médico le indica que es VIH positivo, que tiene sida. A sus 56 años y con decenas de analíticas realizadas nunca antes se le había diagnosticado esta enfermedad.

A raíz de estos resultados se le cita para el 11 de septiembre en el servicio de medicina interna del hospital Virgen de la Montaña, donde se tratan las enfermedades infecciosas. En esta consulta el médico le indica que es raro lo ocurrido ya que no se trata de un paciente de riesgo, por lo que solicita que se repita los análisis de sangre. Los resultados no llegan hasta el 3 de octubre, más de un mes después de que le dieran la noticia de que padecía Sida. En ese momento le confirman que se trata de un error, que es un falso positivo y que no padece sida. Un trastorno que le ha dejado secuelas a este cacereño. Su mujer llegó a dudar de él y estuvo un mes encerrado en casa. Ha presentado una reclamación al Servicio Extremeño de Salud (SES) en la que pide una indemnización de 12.000 euros por los daños morales.

El afectado ni ha recibido transfusiones de sangre, ni tiene tatuajes, ni es consumidor de drogas y tiene pareja estable. «Entendemos que había elementos suficientes para que se entendiera que ese diagnóstico era erróneo y se hubiera ordenado un contraanálisis de manera inmediata (directamente en la consulta de reumatología)», indica su abogado, Daniel López. «Pese a que había claros indicios de un falso positivo han tardado más de un mes en confirmárselo, a pesar de que los resultados estaban mucho antes», añade el abogado.