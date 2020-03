Miles de fieles arropan al Nazareno y cambian el beso por una inclinación

No me cabe duda de que las cofradías cumplirán, no sólo las órdenes, sino también las sugerencias de las autoridades sanitarias locales, regionales y nacionales, Remendador. Y se hará lo que sea necesario. Ahora, convendrás conmigo, que a un mes vista es prematuro hablar de suspender las procesiones, a no ser que estés deseando que así sea. Paz y bien.